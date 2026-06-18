Apartheid-Vergleich? Kallas verweist auf öffentliche Aussagen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat ihre laut Medien bei einem Termin gefallenen Aussagen zu Israel und einem Apartheid-System öffentlich weder bestätigt noch dementiert. Auf Journalistenfragen dazu verwies sie auf ihre öffentlichen Statements und die bekannte Position der EU. "Zum Beispiel haben wir uns sehr kritisch zu den gewalttätigen Siedlern und der Ausweitung der Siedlungen im Westjordanland geäußert", sagte Kallas vor einem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten in Brüssel.

Das Portal "Euractiv" hatte berichtet, Kallas habe im vergangenen Monat während eines Besuchs in Mexiko Israel wegen des Umgangs des Landes mit den Palästinensern mit einem Apartheid-System verglichen. Darauf brach Israel den Kontakt zu Kallas ab. Israels Außenminister Gideon Saar schrieb später an Kallas gerichtet auf der Plattform X, sie solle entweder zu den "abscheulichen und verleumderischen Aussagen" stehen oder sie zurückweisen. "Meines Wissens spiegeln die Ihnen zugeschriebenen Aussagen zum Thema "Apartheid" nicht die Position der Europäischen Union wider", schrieb Saar.