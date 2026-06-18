Börsen Update USA - 18.06. - US Tech 100 stark +2,38 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:44) bei 51.669,81 PKT und steigt um +0,29 %.

Top-Werte: Walt Disney +3,21 %, Amazon +2,72 %, Sherwin-Williams +2,64 %, NVIDIA +2,55 %, Nike (B) +2,38 %

Flop-Werte: IBM -4,23 %, Chevron Corporation -2,57 %, Amgen -1,78 %, Boeing -1,57 %, JPMorgan Chase -1,36 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:24) bei 30.393,99 PKT und steigt um +2,38 %.

Top-Werte: Marvell Technology +10,88 %, SanDisk Corporation +9,86 %, Intel +9,50 %, Micron Technology +7,44 %, KLA Corporation +6,95 %

Flop-Werte: Cognizant Technology Solutions (A) -9,31 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -7,06 %, Insmed -4,07 %, Workday (A) -3,24 %, Baker Hughes Company Registered (A) -3,20 %

Der S&P 500 steht bei 7.498,99 PKT und gewinnt bisher +1,04 %.

Top-Werte: SanDisk Corporation +9,86 %, Intel +9,50 %, Super Micro Computer +9,19 %, Corning +9,05 %, Qnity Electronics +8,03 %

Flop-Werte: Accenture Registered (A) -19,41 %, EPAM Systems -11,06 %, Cognizant Technology Solutions (A) -9,31 %, Kroger -8,13 %, Gartner -7,01 %