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    Besonders beachtet!

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    Salzgitter Aktie mit heftigem Kursrutsch - -7,61 % - 18.06.2026

    Am 18.06.2026 ist die Salzgitter Aktie, bisher, um -7,61 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Salzgitter Aktie.

    Besonders beachtet! - Salzgitter Aktie mit heftigem Kursrutsch - -7,61 % - 18.06.2026
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

    Salzgitter aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.06.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Salzgitter Aktie. Mit einer Performance von -7,61 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Salzgitter Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,57 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 52,18, mit einem Minus von -7,61 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Salzgitter-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +43,21 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die Salzgitter Aktie damit um -3,75 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,90 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Salzgitter um +39,53 % gewonnen.

    Während Salzgitter deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,08 %. Damit gehört Salzgitter heute zu den auffälligeren Werten.

    Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,75 %
    1 Monat -2,90 %
    3 Monate +43,21 %
    1 Jahr +193,64 %
    Stand: 18.06.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Salzgitter Aktie

    Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,14 Mrd.EUR € wert.

    DAX und S&P 500 ziehen davon: Tech-Werte glänzen, Klassiker schwächeln


    Technologieaktien ziehen die Börsen nach oben, während klassische Industrie- und Dienstleistungswerte teils deutlich zurückfallen – ein Handelstag der klaren Gewinner und Verlierer.

    Börsen Update Europa - 18.06. - E-Stoxx 50 stark +0,91 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,68 %. ThyssenKrupp notiert im Minus, mit -4,03 %. voestalpine notiert im Minus, mit -2,83 %. ArcelorMittal verliert -1,44 %

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    Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salzgitter

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    +42,97 %
    +191,11 %
    +58,86 %
    +118,56 %
    +110,71 %
    +8.575,00 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200
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