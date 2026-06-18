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    Aktien New York

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    Erholung dank weiter sinkendem Ölpreis und Tech-Rally

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktien erholen sich, Technologiewerte stark
    • Fed beließ Leitzins, Markt rechnet mit Anhebungen
    • Halbleiterprofite durch KI, SpaceX stark schwankend
    Aktien New York - Erholung dank weiter sinkendem Ölpreis und Tech-Rally
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt ist am Donnerstag auf Erholungskurs eingeschwenkt. Insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte zogen an. Anleger reagierten erleichtert auf den weiter gefallenen Ölpreis, nachdem das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Kriegs im Nahen Osten unterzeichnet worden war. Der Krieg hatte zuvor die Ölpreise angetrieben und so Inflationsängste geschürt.

    Der Dow Jones Industrial legte um 0,4 Prozent auf 51.684 Punkte zu. Am Mittwoch hatte der US-Leitindex zunächst ein weiteres Rekordhoch erreicht, bevor er nach der US-Zinsentscheidung unter Druck geriet.

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    Für die feiertagsbedingt verkürzte Handelswoche deutet sich nun ein Gewinn von knapp einem Prozent an. An diesem Freitag bleiben die US-Börsen geschlossen, da des Endes der Sklaverei gedacht wird.

    Der marktbreite S&P 500 gewann am Donnerstag 1,1 Prozent auf 7.504 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,5 Prozent auf 30.402 Punkte nach oben.

    Die Notenbank Fed hatte am Mittwoch ein weiteres Mal den Leitzins nicht angerührt. Damit erfüllten die Währungshüter auch unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh den Wunsch von US-Präsident Donald Trump nach Zinssenkungen nicht. Und da die Fed für 2026 mit einer deutlich höheren Inflation als bisher rechnet, werden am Markt statt Zinssenkungen jetzt zunehmend Anhebungen ab September erwartet. Allerdings mildere die anhaltende Talfahrt der Ölpreise inzwischen die Zinsängste etwas ab, kommentierte Marktanalyst Hebe Chen von Vantage Global Prime.

    Besitzer von Halbleiteraktien freuten sich dank der anhaltenden KI-Euphorie über weitere Kursgewinne. Für Intel ging es um fast elf Prozent hoch, nachdem Trump erklärt hatte, das Unternehmen habe mit Apple einen Vertrag über die Herstellung von Chips abgeschlossen. Die Titel der Branchenkollegen AMD , Micron und Marvell Technology zogen um bis zu knapp 14 Prozent an.

    Für den Börsenneuling und Überflieger SpaceX ging es nach dem fünfprozentigen Kursrücksetzer vom Vortag um fast sieben Prozent auf 178,86 US-Dollar nach unten. In der Spitze hatte der Kurs mit 225,64 Dollar gut zwei Drittel über dem Ausgabepreis am Freitag gelegen. Der Börsenwert des Raumfahrt- und KI-Unternehmens von Tesla-Chef Elon Musk war damit bis auf knapp drei Billionen Dollar gestiegen, was SpaceX zeitweise Platz vier unter den weltweit wertvollsten Unternehmen beschert hatte. Zuletzt belegte SpaceX den sechsten Platz - hinter Nvidia , Alphabet , Apple, Microsoft und Amazon .

    Die Anteilsscheine von Take Two Interactive stiegen um knapp sechs Prozent. Die Tochtergesellschaft Rockstar Games hatte mitgeteilt, dass die Vorbestellungen für das mit Spannung erwartete Videospiel "Grand Theft Auto VI" am 25. Juni beginnen werden. Das große Interesse potenzieller Käufer signalisiert schon jetzt, dass es eines der erfolgreichsten Spiele der Branchengeschichte werden könnte.

    Außerhalb des Tech-Sektors sackten die Anteile von Accenture als Schlusslicht im S&P 500 um fast 18 Prozent ab. Die Unternehmensberatung enttäuschte die Anleger mit ihrem Umsatzausblick auf das vierte Geschäftsquartal.

    Für die Anteilsscheine von Kroger ging es um mehr als acht Prozent nach unten. Der Lebensmittelhändler hatte angedeutet, dass der wirtschaftliche Druck auf die Verbraucher sowie die Investitionen zur Gewinnung von Marktanteilen die kurzfristige Geschäftsentwicklung belasten könnten./la/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,23 % und einem Kurs von 464,8 auf Tradegate (18. Juni 2026, 20:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +24,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Bil..





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