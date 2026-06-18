NORMA Group Aktie auf Höhenflug - 18.06.2026

Mit einer Performance von +4,56 % konnte die NORMA Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,06 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der NORMA Group Aktie. Nach einem Plus von +0,06 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 17,870€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

NORMA Group ist ein Spezialist für Verbindungstechnik (Schlauchschellen, Rohrverbinder, Fluid- und Luftmanagementsysteme) für Auto-, Industrie- und Wassermanagementkunden. Global tätig mit starker Position im Nischenmarkt für Engineering-Lösungen. Wichtige Wettbewerber: Tristone, Trelleborg, Gates, Oetiker. USP: breites Portfolio, hohe Engineering-Tiefe, kundenspezifische Systemlösungen und globale Präsenz.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von NORMA Group einen Gewinn von +13,56 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die NORMA Group Aktie damit um +7,63 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,57 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in NORMA Group eine positive Entwicklung von +16,59 % erlebt.

Während NORMA Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,01 %. Damit gehört NORMA Group heute zu den auffälligeren Werten.

NORMA Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,63 % 1 Monat -2,57 % 3 Monate +13,56 % 1 Jahr +29,10 %

Informationen zur NORMA Group Aktie

Stand: 18.06.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 32 Mio. NORMA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 567,79 Mio.EUR € wert.

Technologieaktien ziehen die Börsen nach oben, während klassische Industrie- und Dienstleistungswerte teils deutlich zurückfallen – ein Handelstag der klaren Gewinner und Verlierer.

So schlagen sich die Wettbewerber von NORMA Group

Eaton, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,20 %.

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Ob die NORMA Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NORMA Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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