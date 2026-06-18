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    Netanjahu schließt Truppenabzug aus dem Südlibanon aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Netanjahu schließt Truppenabzug aus dem Südlibanon
    • Sicherheitszone als Barriere und Schutz für Nordisrael
    • Libanon betrachtet das Gebiet als völkerrechtswidrig
    Netanjahu schließt Truppenabzug aus dem Südlibanon aus
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat einen Truppenabzug aus dem Südlibanon bis auf weiteres ausgeschlossen. Netanjahu bezeichnete in einer Rede die von der Armee errichtete "Sicherheitszone" als Barriere zwischen der Hisbollah-Miliz im Libanon und den Bürgern und Gemeinden in Nordisrael. Israel werde sich nicht zurückziehen, solange es seine Sicherheitsbedürfnisse erforderten. Die libanesische Regierung stuft das von Israel kontrollierte Areal hingegen als völkerrechtswidrig besetztes Staatsgebiet ein.

    Das bilaterale Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA sieht zwar eine umfassende Beendigung der militärischen Konflikte in der Region vor, enthält aber keine explizite Klausel über einen Abzug der israelischen Truppen. Die Hisbollah-Miliz ist der wichtigste Verbündete des Irans in der Region./da/DP/men






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