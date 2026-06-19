Unser Investorenupdate für das erste Quartal 2026

Das erste Quartal 2026 war für den Tigris Small & Micro Cap Growth Fund geprägt von einem herausfordernden Marktumfeld – aber auch von gezielten strategischen Weichenstellungen für die kommenden Monate.

📉 Performance & Marktumfeld

Nach einem positiven Jahresstart mit >2% im Januar belasteten zwei Faktoren das Quartal: Zum einen die mediale Berichterstattung rund um KI-Modelle und deren Auswirkungen auf Software- und IT-Werte, zum anderen die Eskalation im Nahen Osten ab Ende Februar. Die Verluste aus dem März konnten im April bereits wieder nahezu vollständig ausgeglichen werden – die positive Entwicklung hat sich im Mai fortgesetzt.

🔄 Portfolioumbau mit klarer Richtung

Ende März haben wir begonnen, das Portfolio konsequent umzubauen. Sogenannte „Low Performer" wurden reduziert. Auf der Kaufseite haben wir uns klar auf unsere vier aktuellen Fokus-Sektoren ausgerichtet:

🏗️ Infrastruktur

🛡️ Verteidigung

⚡ Energie & Energieinfrastruktur

🤖 Datacenter & AI

Neu aufgenommen wurden: 2G Energy, ATOSS Software, Elmos Semiconductor sowie SÜSS MicroTec.

𝗧𝗼𝗽 & 𝗙𝗹𝗼𝗽

Die beste Kontribution im Quartal lieferte Limes Schlosskliniken (+1,66% Beitrag), gefolgt von Elmos Semiconductor (+0,49%) und Porr (+0,26%). Auf der Gegenseite belastete adesso mit -2,11% am stärksten, gefolgt von Redcare (-1,22%) und Fabasoft (-1,07%).

𝗣𝗼𝗿𝘁𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼𝘂𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗲𝗵𝗺𝗲𝗻: 𝗦𝘁𝗮𝗿𝗸𝗲 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗭𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟱

Trotz des schwierigen Kapitalmarktumfelds zeigen die Geschäftszahlen 2025 ein eindrucksvolles Bild: Gewichtet erzielten unsere Portfoliounternehmen ein Umsatzwachstum von 15,5% sowie eine EBITDA-Steigerung von 23,1%. 84,6% der Unternehmen steigerten ihren Umsatz, 73,1% ihr EBITDA.

𝗕𝗲𝘄𝗲𝗿𝘁𝘂𝗻𝗴: 𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵 𝗴ü𝗻𝘀𝘁𝗶𝗴

Das EV/EBITDA auf Basis 2027e liegt bei 6,1x – rund 44% unter dem historischen Durchschnitt. Der innere Wert pro Anteil liegt per 31.03.2026 bei 160,50 € und damit 90,1% über dem NAV von 84,43 €.

Das Q1 war kein einfaches Quartal – aber ein wichtiges. Der angestoßene Portfolioumbau war konsequent und notwendig. Die Fokussierung auf Infrastruktur, Verteidigung, Energie und Datacenter spiegelt die strukturellen Wachstumstreiber der kommenden Jahre wider, die durch staatliche Programme in dreistelliger Milliardenhöhe untermauert sind. Die Bewertungen unserer Portfoliounternehmen sind historisch niedrig, die Wachstumsaussichten für 2026 und 2027 gleichzeitig zweistellig.

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Rechtliche Hinweise

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Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

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Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München