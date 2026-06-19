Die Box, die Kinder kennen - und Investoren kennen sollten

𝗗𝗶𝗲 𝗕𝗼𝘅, 𝗱𝗶𝗲 𝗞𝗶𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗸𝗲𝗻𝗻𝗲𝗻 – 𝘂𝗻𝗱 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲𝗻 𝗸𝗲𝗻𝗻𝗲𝗻 𝘀𝗼𝗹𝗹𝘁𝗲𝗻 🧸

Wer Kinder hat, kennt das Bild: Ein kleines Kind stellt eine bunt bemalte Figur auf eine farbige Box. Und plötzlich – Geschichten, Lieder, Hörspiele. Ganz ohne Eltern, ganz ohne Bildschirm. Wie Magie.

Gestern hat tonies in London seinen ersten Capital Markets Day seit dem Börsengang 2021 abgehalten. Was ich als Investor mitgenommen habe. ⤵️

📊 𝗗𝗶𝗲 𝗭𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻

Mittelfristiges Ziel bis 2030: >1,4 Mrd. EUR Umsatz (von 630 Mio. EUR in 2025) – das entspricht mehr als einer Verdopplung. Die adj. EBITDA-Marge soll von 8,6% auf 16–18% steigen. FY 2026-Guidance bestätigt: >760 Mio. EUR, 9–11% adj. EBITDA-Marge.

Das Unternehmen hat jede bisherige Guidance erfüllt oder übertroffen – in jedem Jahr seit dem IPO, durch Ukraine-Krieg, Inflation, Lieferkettenkrisen und Zollturbulenzen hindurch.

🌍 𝗜𝗻 𝗱𝗲𝗻 𝗨𝗦𝗔 𝗯𝗲𝘄𝗶𝗲𝘀𝗲𝗻. 𝗪𝗲𝗹𝘁𝘄𝗲𝗶𝘁 𝗴𝗲𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁

In den USA liegt die Haushaltspenetration erst bei 12 %. In DACH sind es 50–60 %. Gleiche Produktliebe, riesiges Aufholpotenzial. +300 Mio. USD Umsatzwachstum in fünf Jahren in Nordamerika, heute über 7.500 Points of Sale. Und es ist erst der Anfang.

Dazu: Mindestens zwei neue Märkte 2027, bis 2030 Präsenz in allen großen Regionen der Welt.

📦 𝗧𝗼𝗻𝗶𝗲𝗯𝗼𝘅 𝗟𝗶𝘁𝗲 – 𝗱𝗶𝗲 Ü𝗯𝗲𝗿𝗿𝗮𝘀𝗰𝗵𝘂𝗻𝗴 𝗱𝗲𝘀 𝗧𝗮𝗴𝗲𝘀?

Neu angekündigt: eine schlankere, günstigere Version der Toniebox – noch 2026 in ausgewählten Märkten. Ziel: mehr Familien erreichen, Multi-Device-Ownership fördern, den adressierbaren Markt erweitern. Strategisch ein kluger Schachzug.

🔁 𝗗𝗮𝘀 𝗠𝗼𝗱𝗲𝗹𝗹 𝗲𝗿𝗸𝗹ä𝗿𝘁 𝘀𝗶𝗰𝗵 𝘀𝗲𝗹𝗯𝘀𝘁

Die Box ist nur der Einstieg. Danach kommen im Schnitt rund 20 Figuren in den ersten 4,5 Jahren – Tendenz steigend, Kohorte für Kohorte. tonies zeigt heute, dass alle Kohorten quer durch alle Märkte ein stabiles, abonnementähnliches Kaufverhalten zeigen. Der noch ausstehende Lifetime Value bestehender Kohorten: geschätzte 1,0–1,5 Mrd. EUR – allein aus der bereits installierten Basis.

↪️ tonies ist eines der wenigen Unternehmen, bei dem der Investment Case und der Produkt-Case nahezu deckungsgleich sind. Wer selbst Elternteil ist und eine Toniebox zu Hause stehen hat, versteht intuitiv, warum Kinder die Box täglich nutzen (~280 Minuten pro Woche), warum die Figuren-Attach-Rate steigt und warum das Abo-Verhalten kein Zufall ist – sondern Produktdesign.

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Rechtliche Hinweise

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