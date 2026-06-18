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    Hisense bietet Familien während des FIFA World Cup 2026 intelligentere Heim-Erlebnisse

    Hisense bietet Familien während des FIFA World Cup 2026 intelligentere Heim-Erlebnisse
    Foto: monticellllo - stock.adobe.com

    QINGDAO, China, 18. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine führende Marke im Bereich der weltweiten Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, ermöglicht es Familien, die Spannung des FIFA World Cup 2026TM auch jenseits des Bildschirms zu erleben, indem das Unternehmen mit seinen neuesten Innovationen im Bereich der Haushaltsgeräte intelligentere und stärker vernetzte Erlebnisse im eigenen Zuhause schafft.

    Geleitet von seiner Vision „Innovating a Brighter Life" treibt Hisense die Weiterentwicklung der Hisense Suite voran, einem einheitlichen Ökosystem für den Wohnbereich, das auf vernetzten Erlebnissen basiert. Die Hisense-Suite ist mehr als nur eine Sammlung intelligenter Produkte; sie steht für einen neuen Ansatz, das Zuhause an den Realitäten des Alltags auszurichten – daran, wie Menschen kochen, sich entspannen, für Komfort sorgen und wertvolle Zeit miteinander verbringen. Dank KI-gestützter Vernetzung entsteht ein „einheitliches KI-Heim-Ökosystem", bei dem der Mehrwert nicht nur aus den einzelnen Funktionen der Produkte resultiert, sondern auch daraus, wie nahtlos sie zusammenarbeiten.

    Im Mittelpunkt dieses Erlebnisses steht der Kühlschrank der PureFlat Smart-Serie, der speziell für den modernen, geselligen Lebensstil in der Küche entwickelt wurde. Mit einem großen Smart-Display und integrierten Verbindungsmöglichkeiten unterstützt es Familien dabei, Lebensmittel zu verwalten, Mahlzeiten und Rezepte zu planen, auf Unterhaltungsangebote zuzugreifen und in Verbindung zu bleiben, während sie sich auf Spieltagstreffen vorbereiten. Der integrierte Eis- und Wasserspender bietet bequemen Zugang zu gekühlten Erfrischungen – eine unverzichtbare Funktion für Familien und Fußballfans, die sich versammeln, um gemeinsam den Spieltag zu feiern. Ob man nun Freunde zu einem Spieleabend einlädt oder gemeinsam mit der Familie die täglichen Mahlzeiten genießt – der Kühlschrank ist ein zentraler Ort der Begegnung und sorgt für Komfort. Dieses Bekenntnis zu einem frischeren und intelligenteren Lebensstil spiegelt sich auch in der Werbebotschaft von Hisense am Spielfeldrand während des FIFA World Cup 2026TM wider: „Hisense-Kühlschrank, intelligente Kühlung, frisches Leben" – damit verbindet das Unternehmen die Faszination des Fußballs mit den alltäglichen Familienerlebnissen zu Hause.

    Die Schaffung eines behaglichen Wohnumfelds ist eine weitere Möglichkeit, wie Familien sich um ihre Lieben kümmern. Die Hisense Air Master Klimaanlage wurde entwickelt, um für saubereren, gesünderen und individueller abgestimmten Komfort zu sorgen. Sie vereint intelligente Klimaregelung mit „Smart Eye Pro" und fortschrittlichen Luftpflege-Technologien. Da sie dazu beiträgt, das ganze Jahr über ein ideales Raumklima zu gewährleisten, können Familien sich entspannen, neue Energie tanken und ihre gemeinsame Zeit in noch größerem Komfort genießen.

    Während sich Familien versammeln, um die größten Momente des Fußballs zu feiern, setzt Hisense seine Innovationen auch jenseits des Bildschirms fort und gestaltet den Alltag durch vernetzte Erlebnisse neu, die jeden Moment zu Hause noch angenehmer machen.

    Informationen zu Hisense

    Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der TV-Geräte mit einer Größe von 100 Zoll und mehr (2023-2026Q1). Als The Origin of RGB MiniLED ist Hisense weiterhin führend bei der RGB MiniLED-Innovation der nächsten Generation. Als offizieller Sponsor des FIFA World Cup 2026TM engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um das weltweite Publikum anzusprechen.

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