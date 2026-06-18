Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 18.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.06.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
IBM
Tagesperformance: -4,22 %
Tagesperformance: -4,22 %
Platz 1
Performance 1M: +21,64 %
Performance 1M: +21,64 %
Walt Disney
Tagesperformance: +3,34 %
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 2
Performance 1M: +2,78 %
Performance 1M: +2,78 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: +2,80 %
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 3
Performance 1M: +5,80 %
Performance 1M: +5,80 %
Nike (B)
Tagesperformance: +2,71 %
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 4
Performance 1M: +6,83 %
Performance 1M: +6,83 %
Amazon
Tagesperformance: +2,51 %
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 5
Performance 1M: -8,44 %
Performance 1M: -8,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Amazon ist gemischt. In den letzten 14 Tagen besteht Abwärtsdruck (Kurs ca. 206–210 EUR); 200-Tage-Linie bei 199,5 EUR dient als Unterstützung; RSI ~34 deutet schwache Dynamik. Fundamental positiv: Jefferies behält Buy mit Ziel 320 USD; AWS/OpenAI und Kuiper geben langfristiges Wachstum. Hohe Investitionen belasten Free Cash Flow; mittelfristig bleibt Potenzial.
NVIDIA
Tagesperformance: +2,51 %
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 6
Performance 1M: -7,74 %
Performance 1M: -7,74 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +2,08 %
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 7
Performance 1M: +0,72 %
Performance 1M: +0,72 %
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