Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 18.06.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.06.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Marvell Technology
Tagesperformance: +12,19 %
Tagesperformance: +12,19 %
Platz 1
Performance 1M: +70,48 %
Performance 1M: +70,48 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +10,43 %
Tagesperformance: +10,43 %
Platz 2
Performance 1M: +32,53 %
Performance 1M: +32,53 %
Intel
Tagesperformance: +10,11 %
Tagesperformance: +10,11 %
Platz 3
Performance 1M: +26,09 %
Performance 1M: +26,09 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -9,07 %
Tagesperformance: -9,07 %
Platz 4
Performance 1M: -6,28 %
Performance 1M: -6,28 %
Micron Technology
Tagesperformance: +7,96 %
Tagesperformance: +7,96 %
Platz 5
Performance 1M: +60,10 %
Performance 1M: +60,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Gemischtes Sentiment zu Micron im wallstreetONLINE-Forum: Skepsis vor Korrektur/Teilverkäufen (SKS-Formation) und KI-Blasenwarnungen; gleichzeitig wächst KI-Nachfrage nach Speicherchips, mit Zielen um 1.100 Euro. Die Aktie wird teils als Nadelöhr bewertet. Insgesamt vorsichtig optimistisch, aber Vorsicht vor Korrekturen. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht konkret beziffert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
KLA Corporation
Tagesperformance: +7,45 %
Tagesperformance: +7,45 %
Platz 6
Performance 1M: +38,06 %
Performance 1M: +38,06 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +6,56 %
Tagesperformance: +6,56 %
Platz 7
Performance 1M: -2,75 %
Performance 1M: -2,75 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +6,04 %
Tagesperformance: +6,04 %
Platz 8
Performance 1M: +1,45 %
Performance 1M: +1,45 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -5,78 %
Tagesperformance: -5,78 %
Platz 9
Performance 1M: -35,41 %
Performance 1M: -35,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu MicroStrategy (Strategy) gemischt bis leicht bullisch: MACD-Entlastung, RSI ca. 35–40, zwei bullische W‑Formationen; Nachkäufe werden berichtet. Langfristziel ca. 100 €/115 $. Kurs um 59.000 USD, 14‑Tage-Veränderung ca. −1,5% gegenüber dem Februar-Tief von 59,9k.
Qualcomm
Tagesperformance: +5,73 %
Tagesperformance: +5,73 %
Platz 10
Performance 1M: +9,02 %
Performance 1M: +9,02 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: +5,21 %
Tagesperformance: +5,21 %
Platz 11
Performance 1M: -4,33 %
Performance 1M: -4,33 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +4,70 %
Tagesperformance: +4,70 %
Platz 12
Performance 1M: +2,64 %
Performance 1M: +2,64 %
Workday (A)
Tagesperformance: -4,38 %
Tagesperformance: -4,38 %
Platz 13
Performance 1M: -1,22 %
Performance 1M: -1,22 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +4,31 %
Tagesperformance: +4,31 %
Platz 14
Performance 1M: +10,39 %
Performance 1M: +10,39 %
Insmed
Tagesperformance: -3,92 %
Tagesperformance: -3,92 %
Platz 15
Performance 1M: -8,88 %
Performance 1M: -8,88 %
Broadcom
Tagesperformance: +3,76 %
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 16
Performance 1M: -4,56 %
Performance 1M: -4,56 %
Lam Research
Tagesperformance: +3,67 %
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 17
Performance 1M: +43,25 %
Performance 1M: +43,25 %
Analog Devices
Tagesperformance: +3,66 %
Tagesperformance: +3,66 %
Platz 18
Performance 1M: +2,25 %
Performance 1M: +2,25 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -3,43 %
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 19
Performance 1M: -4,09 %
Performance 1M: -4,09 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +3,36 %
Tagesperformance: +3,36 %
Platz 20
Performance 1M: +1,84 %
Performance 1M: +1,84 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -3,03 %
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 21
Performance 1M: -8,28 %
Performance 1M: -8,28 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -2,99 %
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 22
Performance 1M: -1,55 %
Performance 1M: -1,55 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +2,89 %
Tagesperformance: +2,89 %
Platz 23
Performance 1M: +5,12 %
Performance 1M: +5,12 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +2,76 %
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 24
Performance 1M: +31,46 %
Performance 1M: +31,46 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +2,63 %
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 25
Performance 1M: +119,15 %
Performance 1M: +119,15 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +2,61 %
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 26
Performance 1M: +25,20 %
Performance 1M: +25,20 %
Fortinet
Tagesperformance: +2,59 %
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 27
Performance 1M: +19,36 %
Performance 1M: +19,36 %
Palantir
Tagesperformance: -2,50 %
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 28
Performance 1M: -5,11 %
Performance 1M: -5,11 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -2,43 %
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 29
Performance 1M: +10,59 %
Performance 1M: +10,59 %
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,20 %
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 30
Performance 1M: -3,56 %
Performance 1M: -3,56 %
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