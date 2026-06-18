Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 18.06.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.06.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: -18,30 %
Tagesperformance: -18,30 %
Platz 1
Performance 1M: -24,36 %
Performance 1M: -24,36 %
EPAM Systems
Tagesperformance: -11,14 %
Tagesperformance: -11,14 %
Platz 2
Performance 1M: -15,84 %
Performance 1M: -15,84 %
Corning
Tagesperformance: +10,49 %
Tagesperformance: +10,49 %
Platz 3
Performance 1M: -6,04 %
Performance 1M: -6,04 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +10,43 %
Tagesperformance: +10,43 %
Platz 4
Performance 1M: +32,53 %
Performance 1M: +32,53 %
Intel
Tagesperformance: +10,02 %
Tagesperformance: +10,02 %
Platz 5
Performance 1M: +26,09 %
Performance 1M: +26,09 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -9,07 %
Tagesperformance: -9,07 %
Platz 6
Performance 1M: -6,28 %
Performance 1M: -6,28 %
Kroger
Tagesperformance: -7,89 %
Tagesperformance: -7,89 %
Platz 7
Performance 1M: -14,41 %
Performance 1M: -14,41 %
Micron Technology
Tagesperformance: +7,85 %
Tagesperformance: +7,85 %
Platz 8
Performance 1M: +60,10 %
Performance 1M: +60,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Gemischtes Sentiment zu Micron im wallstreetONLINE-Forum: Skepsis vor Korrektur/Teilverkäufen (SKS-Formation) und KI-Blasenwarnungen; gleichzeitig wächst KI-Nachfrage nach Speicherchips, mit Zielen um 1.100 Euro. Die Aktie wird teils als Nadelöhr bewertet. Insgesamt vorsichtig optimistisch, aber Vorsicht vor Korrekturen. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht konkret beziffert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
KLA Corporation
Tagesperformance: +7,68 %
Tagesperformance: +7,68 %
Platz 9
Performance 1M: +38,06 %
Performance 1M: +38,06 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: +7,60 %
Tagesperformance: +7,60 %
Platz 10
Performance 1M: -7,04 %
Performance 1M: -7,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment. Fundamentale Impulse: Kapitalerhöhung zur Finanzierung von AI‑Aufträgen (~39 Mrd USD); Umsatzziel 39–40 Mrd USD 2026; Margen im hohen einstelligen Bereich; Verwässerung belastet. Technisch: Kurs in 14 Tagen ca. 28–32 USD, Schluss 31,97 USD; Volumen/Nettzuflüsse deuten auf Akkumulation statt Distribution. Risiken: Compliance/Export-Themen. Positiv, wenn Aufträge realisiert werden.
Steel Dynamics
Tagesperformance: -7,22 %
Tagesperformance: -7,22 %
Platz 11
Performance 1M: +16,85 %
Performance 1M: +16,85 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: +6,93 %
Tagesperformance: +6,93 %
Platz 12
Performance 1M: +10,78 %
Performance 1M: +10,78 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: +6,87 %
Tagesperformance: +6,87 %
Platz 13
Performance 1M: -4,00 %
Performance 1M: -4,00 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +6,72 %
Tagesperformance: +6,72 %
Platz 14
Performance 1M: -2,75 %
Performance 1M: -2,75 %
Gartner
Tagesperformance: -6,17 %
Tagesperformance: -6,17 %
Platz 15
Performance 1M: -11,74 %
Performance 1M: -11,74 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +6,02 %
Tagesperformance: +6,02 %
Platz 16
Performance 1M: +1,45 %
Performance 1M: +1,45 %
L3Harris Technologies
Tagesperformance: -6,00 %
Tagesperformance: -6,00 %
Platz 17
Performance 1M: -3,28 %
Performance 1M: -3,28 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: +5,96 %
Tagesperformance: +5,96 %
Platz 18
Performance 1M: +18,97 %
Performance 1M: +18,97 %
Northrop Grumman
Tagesperformance: -5,92 %
Tagesperformance: -5,92 %
Platz 19
Performance 1M: -3,24 %
Performance 1M: -3,24 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +5,91 %
Tagesperformance: +5,91 %
Platz 20
Performance 1M: +2,37 %
Performance 1M: +2,37 %
Qualcomm
Tagesperformance: +5,82 %
Tagesperformance: +5,82 %
Platz 21
Performance 1M: +9,02 %
Performance 1M: +9,02 %
Stanley Black & Decker
Tagesperformance: +5,57 %
Tagesperformance: +5,57 %
Platz 22
Performance 1M: +18,10 %
Performance 1M: +18,10 %
PulteGroup
Tagesperformance: +5,31 %
Tagesperformance: +5,31 %
Platz 23
Performance 1M: +18,29 %
Performance 1M: +18,29 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: +5,21 %
Tagesperformance: +5,21 %
Platz 24
Performance 1M: -4,33 %
Performance 1M: -4,33 %
Bio-Techne
Tagesperformance: +5,08 %
Tagesperformance: +5,08 %
Platz 25
Performance 1M: +35,90 %
Performance 1M: +35,90 %
Nucor
Tagesperformance: -5,05 %
Tagesperformance: -5,05 %
Platz 26
Performance 1M: +13,25 %
Performance 1M: +13,25 %
Omnicom Group
Tagesperformance: -4,88 %
Tagesperformance: -4,88 %
Platz 27
Performance 1M: +10,72 %
Performance 1M: +10,72 %
GE Vernova
Tagesperformance: +4,86 %
Tagesperformance: +4,86 %
Platz 28
Performance 1M: +8,09 %
Performance 1M: +8,09 %
Dollar Tree
Tagesperformance: +4,74 %
Tagesperformance: +4,74 %
Platz 29
Performance 1M: +20,21 %
Performance 1M: +20,21 %
Teradyne
Tagesperformance: +4,72 %
Tagesperformance: +4,72 %
Platz 30
Performance 1M: +25,29 %
Performance 1M: +25,29 %
SLB
Tagesperformance: -4,44 %
Tagesperformance: -4,44 %
Platz 31
Performance 1M: -12,30 %
Performance 1M: -12,30 %
Huntington Ingalls Industries
Tagesperformance: -4,38 %
Tagesperformance: -4,38 %
Platz 32
Performance 1M: -7,58 %
Performance 1M: -7,58 %
IBM
Tagesperformance: -4,31 %
Tagesperformance: -4,31 %
Platz 33
Performance 1M: +21,64 %
Performance 1M: +21,64 %
Workday (A)
Tagesperformance: -4,26 %
Tagesperformance: -4,26 %
Platz 34
Performance 1M: -1,22 %
Performance 1M: -1,22 %
Albemarle
Tagesperformance: -4,22 %
Tagesperformance: -4,22 %
Platz 35
Performance 1M: -6,80 %
Performance 1M: -6,80 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -4,20 %
Tagesperformance: -4,20 %
Platz 36
Performance 1M: -7,74 %
Performance 1M: -7,74 %
Lockheed Martin
Tagesperformance: -3,86 %
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 37
Performance 1M: +4,20 %
Performance 1M: +4,20 %
Textron
Tagesperformance: -3,70 %
Tagesperformance: -3,70 %
Platz 38
Performance 1M: +7,39 %
Performance 1M: +7,39 %
McKesson
Tagesperformance: -3,66 %
Tagesperformance: -3,66 %
Platz 39
Performance 1M: +4,23 %
Performance 1M: +4,23 %
Halliburton
Tagesperformance: -3,63 %
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 40
Performance 1M: -15,57 %
Performance 1M: -15,57 %
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