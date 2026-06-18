Corning Aktie klettert deutlich - 18.06.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Corning Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +10,82 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,34 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Corning Aktie. Nach einem Plus von +0,34 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 169,94€, mit einem Plus von +10,82 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Corning ist ein US-Spezialist für Spezialglas, Keramik und optische Materialien. Hauptprodukte: Display-Glas (u.a. Gorilla Glass), Glasfaser/Optik für Telekom, Labor- und Automobilkeramik. Starke Position in Nischen mit hoher Technologietiefe, besonders bei Smartphone- und TV-Displays sowie Glasfaser. Wichtige Wettbewerber: AGC, Nippon Electric Glass, Schott, Saint-Gobain. USP: starke F&E, Patente, enge OEM-Beziehungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Corning einen Gewinn von +35,34 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Corning Aktie damit um +17,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,04 %. Im Jahr 2026 gab es für Corning bisher ein Plus von +104,27 %.

Während Corning heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,16 %.

Corning Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,13 % 1 Monat -6,04 % 3 Monate +35,34 % 1 Jahr +251,63 %

Informationen zur Corning Aktie

Stand: 18.06.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 861 Mio. Corning Aktien. Damit ist das Unternehmen 146,84 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 18.06.2026 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

3M, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,46 %. Sumitomo Shoji notiert im Plus, mit +0,17 %. Prysmian notiert im Plus, mit +3,24 %.

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Ob die Corning Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Corning Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.