EU bereitet Zölle auf chinesische Plug-in-Hybridautos vor

Wie lange hält der Boom an?

Auch die europäische Industrie sieht Handlungsbedarf: "Die Chinesen waren da sehr agil, die haben schnell das Schlupfloch gesehen und ausgenutzt", zitiert die Zeitung einen Industriemanager. "Das ist eine offene Flanke, die EU muss sie schließen."/men/la

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,57 % und einem Kurs von 59,88 auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 22:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -12,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,51 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 33,65 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,20Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 90,00Euro was eine Bandbreite von +15,06 %/+50,08 % bedeutet.