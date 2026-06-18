'HB'
EU bereitet Zölle auf chinesische Plug-in-Hybridautos vor
- EU bereitet Untersuchung zu Importzöllen auf Hybride
- Ziel sind Ausgleichszölle gegen chinesische Hersteller
- Maßnahme soll Schlupfloch schließen und Druck
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Union will angesichts des anziehenden Wettbewerbs mit chinesischen Autobauern laut einem Pressebericht Einfuhrzölle auf Plug-in-Hybride aus der Volksrepublik einführen. Eine Untersuchung sei bereits vorbereitet, berichtete das "Handelsblatt" ("HB") am Donnerstagabend unter Berufung auf hochrangige EU-Beamte und Industriekreise. Daher könne die EU-Kommission schnell Zölle verhängen, sobald eine Mehrheit der EU-Staaten zustimme. Ziel seien zusätzliche Ausgleichszölle auf Fahrzeuge chinesischer Hersteller wie BYD , Chery und SAIC (MG).
Mit den neuen Maßnahmen will die EU offenbar ein Schlupfloch schließen. Die EU erhebt seit Mitte 2024 Ausgleichszölle gegen subventionierte chinesische Vollelektro-Autos (BEV - battery electric vehicles). Seitdem sind viele chinesische Hersteller dazu übergegangen, Hybridautos in die EU zu exportieren, um so die Zölle zu vermeiden.
Auch die europäische Industrie sieht Handlungsbedarf: "Die Chinesen waren da sehr agil, die haben schnell das Schlupfloch gesehen und ausgenutzt", zitiert die Zeitung einen Industriemanager. "Das ist eine offene Flanke, die EU muss sie schließen."/men/la
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,57 % und einem Kurs von 59,88 auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 22:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -12,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,51 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 33,65 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,20Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 90,00Euro was eine Bandbreite von +15,06 %/+50,08 % bedeutet.
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Bei BMW ist die Marktkapitalisierung (37.8 Mrd€) mittlerweile niedriger als die Nettoliquiditaet des Industriegeschaefts (44.4 Mrd€). Die Unterbewertung nach diesem Massstab ist selbst bei Volkswagen und Mercedes-Benz nicht so gross.
Ich habe bereits viermal gekauft und werde alle 2 Euro Kursrückgang nachlegen. Irgendwann dreht die wieder...