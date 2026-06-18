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    Blue Cap schließt Akquisition von Janoschka erfolgreich ab

    Mit der Übernahme der Janoschka AG setzt Blue Cap einen wichtigen Wachstumsschritt und stärkt seine Position im dynamischen Verpackungs- und Industriesegment.

    Blue Cap schließt Akquisition von Janoschka erfolgreich ab
    Foto: Blue Cap AG
    • Die Blue Cap AG hat die Akquisition der Janoschka AG erfolgreich abgeschlossen
    • Janoschka wird vollkonsolidiert und trägt signifikant zum Umsatz und Ergebnis des Blue Cap-Konzerns bei
    • Janoschka ist ein weltweit tätiger Anbieter von Prepress-Lösungen und Druckwerkzeugen für die Verpackungsindustrie mit rund 1.500 Mitarbeitenden
    • Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Janoschka einen Umsatz von ca. 90 Mio. Euro
    • Die Akquisition stärkt das Portfolio im attraktiven Packaging-Segment und erweitert die Position im Industrials-Segment
    • Für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt Blue Cap die Prognose eines Konzernumsatzes von 170 bis 190 Mio. Euro und einer Adjusted EBITDA-Marge von 7,5 % bis 8,5 %

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Blue Cap ist am 23.06.2026.

    Der Kurs von Blue Cap lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,80 % im Minus.


    Blue Cap

    -1,80 %
    +1,04 %
    -3,85 %
    +7,94 %
    +7,04 %
    -12,33 %
    -22,50 %
    +240,63 %
    +636,88 %
    ISIN:DE000A0JM2M1WKN:A0JM2M
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