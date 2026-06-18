EU verlängert Russland-Sanktionen erstmals um zwölf Monate
Für Sie zusammengefasst
- EU verlängert Wirtschaftssanktionen gegen Russland
- Erstmals zwölfmonatige Verlängerung statt sechs Monate
- Entscheidung bei Juni-Gipfel in Brüssel von Staatschefs
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU verlängert ihre Wirtschaftssanktionen gegen Russland erstmals nicht nur um sechs, sondern um zwölf Monate. Eine entsprechende Entscheidung trafen die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten am Abend bei ihrem Juni-Gipfel in Brüssel, wie eine Sprecherin von Ratschef António Costa mitteilte./aha/DP/men
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