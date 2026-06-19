Redwood AI leitet Modul zur Bewertung chemischer Risiken ein

Vancouver, Kanada – 18. Juni 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) („Redwood“ oder das „Unternehmen“) gibt die Einleitung eines Moduls zur Bewertung chemischer Risiken bekannt, das als Teil der Reactosphere-Plattform des Unternehmens entwickelt wird. Die Initiative wird von Dr. Noah Burns geleitet, der für seine Errungenschaften auf dem Gebiet der organischen Synthese international anerkannt ist, insbesondere für die Entwicklung neuer Strategien und Methoden zum Aufbau hochkomplexer molekularer Strukturen. Die Initiative wird ins Leben gerufen, um die Weiterentwicklung der Chemikaliensicherheit, der Risikobewertung und der verantwortungsvollen Entwicklung von Technologien mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use) zu fördern, indem Akteure aus Wissenschaft und Industrie mit Fachkenntnissen in den Bereichen synthetische Chemie, chemische Daten, Sicherheitsbewertung und KI-gestützte Forschungswerkzeuge zusammengebracht werden.

Das Modul zur Bewertung chemischer Risiken wird als neue Funktion innerhalb von Reactosphere entwickelt und soll die Entwicklung verbesserter chemischer Datenressourcen, praktischer technischer Beiträge und Nutzerfeedback unterstützen, die die bestehenden Reactosphere- und Q-SAFE-Plattformen von Redwood stärken können. Redwood ist der Ansicht, dass der Zugriff auf hochwertige Daten zur Bewertung chemischer Risiken wichtig sein wird, da das Unternehmen weiterhin KI-gestützte Werkzeuge für die Chemieforschung, das Screening gefährlicher Chemikalien und umfassendere Anwendungen zur Klassifizierung chemischer Stoffe entwickelt.

Chemische Sicherheit und Risikobewertung gewinnen sowohl in der Wirtschaft als auch im öffentlichen Sektor zunehmend an Bedeutung, insbesondere dort, wo Technologien doppelte Verwendungszwecke in den Bereichen pharmazeutische Entwicklung, industrielle Chemie, Verteidigung, Sicherheit und öffentliche Sicherheit haben können. Im Rahmen dieser Initiative beabsichtigt Redwood, mit akademischen und industriellen Partnern zusammenzuarbeiten, um Chemikern, Sicherheitsexperten und Anwendern aus der Industrie ein Werkzeug zur Bewertung chemischer Risiken, zur Priorisierung von Verbindungen und zur Bewertung potenziell gefährlicher Materialien bereitzustellen.