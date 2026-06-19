Ihre wichtigsten Termine
Heute im Fokus der Analysten: Hornbach, Voltratron, Surteco, Quirin Bank, Steico
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Hornbach Holding, Q1-Zahlen
09:00 Uhr, Deutschland: Steico, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Quirin Bank, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Surteco, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Deutschland: Voltratron, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
01:01 Uhr, Großbritannien. GfK-Verbrauchervertrauen 6/26
01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 5/26
08:00 Uhr, Deutschland: Außenhandel (Detailergebnisse) 4/26
08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 5/26
08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q1/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 5/26
08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise 5/26
09:30 Uhr, Polen: Industrieproduktion 5/26
12:30 Uhr, Russland: Zentralbank, Zinsentscheid
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 19.06.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:01 GBR GfK Consumer Confidence 01:30 JPN National CPI ex Food, Energy (YoY) 01:30 JPN Nationaler VPI ohne Frischwaren (Jahr) 01:30 JPN Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr) 01:50 JPN BoJ Monetary Policy Meeting Minutes 08:00 GBR Retail Sales (YoY) 08:00 GBR Retail Sales (MoM) 08:00 DEU Erzeugerpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Retail Sales ex-Fuel (MoM) 08:00 GBR Retail Sales ex-Fuel (YoY) 08:00 DEU Producer Price Index (MoM) 09:10 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 12:15 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 12:30 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat) 14:30 CAN Retail Sales (MoM) 16:30 EUR EZB-Mitglied Lane spricht
Webinare
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|08:25
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|22.06. 08:25
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|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
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