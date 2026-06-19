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    Ihre wichtigsten Termine

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    Heute im Fokus der Analysten: Hornbach, Voltratron, Surteco, Quirin Bank, Steico

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute im Fokus der Analysten: Hornbach, Voltratron, Surteco, Quirin Bank, Steico
    Foto: Thomas Dinges - picture alliance/Eibner-Pressefoto/Thomas Dinges

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Hornbach Holding, Q1-Zahlen
    09:00 Uhr, Deutschland: Steico, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Quirin Bank, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Surteco, Hauptversammlung
    11:00 Uhr, Deutschland: Voltratron, Hauptversammlung

    Konjunkturdaten

    01:01 Uhr, Großbritannien. GfK-Verbrauchervertrauen 6/26
    01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 5/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Außenhandel (Detailergebnisse) 4/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 5/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q1/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 5/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise 5/26
    09:30 Uhr, Polen: Industrieproduktion 5/26
    12:30 Uhr, Russland: Zentralbank, Zinsentscheid


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 19.06.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:01GroßbritannienGBRGfK Consumer Confidence
    01:30JapanJPNNational CPI ex Food, Energy (YoY)
    01:30JapanJPNNationaler VPI ohne Frischwaren (Jahr)
    01:30JapanJPNNationaler Verbraucherpreisindex (Jahr)
    01:50JapanJPNBoJ Monetary Policy Meeting Minutes
    08:00GroßbritannienGBRRetail Sales (YoY)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Sales (MoM)
    08:00DeutschlandDEUErzeugerpreisindex (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Sales ex-Fuel (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Sales ex-Fuel (YoY)
    08:00DeutschlandDEUProducer Price Index (MoM)
    09:10Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    12:15Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    12:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Elderson spricht
    14:30KanadaCANEinzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
    14:30KanadaCANRetail Sales (MoM)
    16:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
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    22.06. 10:30 WebinarWH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
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