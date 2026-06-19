SCHOCK bei Nel ASA! ERLEICHTERUNG bei TUI! CHANCE bei Zefiro Methane Aktie! Schock bei Nel. Der CEO geht von Bord. Bei seinem Amtsantritt stand die Aktie bei 1,30 EUR. Derzeit sind es rund 80 % weniger. Da wäre ein Kurssprung als Zeichen der Erleichterung keine Überraschung gewesen. Doch stattdessen fällt die Aktie des …



