SCHOCK bei Nel ASA! ERLEICHTERUNG bei TUI! CHANCE bei Zefiro Methane Aktie!
Schock bei Nel. Der CEO geht von Bord. Bei seinem Amtsantritt stand die Aktie bei 1,30 EUR. Derzeit sind es rund 80 % weniger. Da wäre ein Kurssprung als Zeichen der Erleichterung keine Überraschung gewesen. Doch stattdessen fällt die Aktie des …
Foto: esg-aktien.de
Schock bei Nel. Der CEO geht von Bord. Bei seinem Amtsantritt stand die Aktie bei 1,30 EUR. Derzeit sind es rund 80 % weniger. Da wäre ein Kurssprung als Zeichen der Erleichterung keine Überraschung gewesen. Doch stattdessen fällt die Aktie des einstigen Wasserstoff-Highflyers weiter. Gute Gründe für steigende Kurse gibt es bei Zefiro Methane. Zuletzt hat man weitere Großkunden und Aufträge erhalten. Das im Juni endende Geschäftsjahr will man mit einem Umsatz von 40 Mio. USD abschließen. Im kommenden Jahr dürften es deutlich mehr sein. Abseits des KI-Hypes könnte sich hier eine sehr spannende Investmentchance ergeben. TUI dürfte zu den Profiteuren eines Friedens im Mittleren Osten gehören. Aufgrund des Irankriegs musste der Touristikkonzern im April seine Prognosen einkassieren. In der laufenden Woche atmet die Aktie auf.
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