Chips, Wafer und Batterien: TSMC dominiert, Siltronic kämpft, HPQ Silicon greift an Die globale Technologiebranche steht vor ihrer größten Zerreißprobe: Der Kampf um die Vorherrschaft bei Mikrochips und Batteriematerialien hat längst eine hochbrisante geopolitische Dimension erreicht. Während fast der gesamte Tech-Sektor am Tropf …



