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    Chips, Wafer und Batterien: TSMC dominiert, Siltronic kämpft, HPQ Silicon greift an

    Die globale Technologiebranche steht vor ihrer größten Zerreißprobe: Der Kampf um die Vorherrschaft bei Mikrochips und Batteriematerialien hat längst eine hochbrisante geopolitische Dimension erreicht. Während fast der gesamte Tech-Sektor am Tropf …

    Chips, Wafer und Batterien: TSMC dominiert, Siltronic kämpft, HPQ Silicon greift an
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Die globale Technologiebranche steht vor ihrer größten Zerreißprobe: Der Kampf um die Vorherrschaft bei Mikrochips und Batteriematerialien hat längst eine hochbrisante geopolitische Dimension erreicht. Während fast der gesamte Tech-Sektor am Tropf des taiwanischen Giganten TSMC hängt, zeigen die operativen Hürden beim deutschen Wafer-Spezialisten Siltronic, wie verwundbar die westlichen Lieferketten tatsächlich sind. Doch abseits der milliardenschweren Konzerne formiert sich im Verborgenen eine neue Generation von Angreifern. Exemplarisch dafür steht das kanadische Cleantech-Unternehmen HPQ Silicon, das sich anschickt, mit disruptiven Plasmatechnologien die Abhängigkeit von asiatischen Rohstoffmonopolen direkt an der Wurzel zu packen.

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