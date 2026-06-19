Goldpreis-Rally durch fallenden Ölpreis? Experte bullisch! Lahontan Gold Aktie für Outperformance! Erweist sich der fallende Ölpreis als Treibstoff für eine neue Rally bei Gold? Immerhin waren in den vergangenen Wochen Inflationsängste und die damit verbundene Sorge vor steigenden Zinsen einer der wesentlichen Belastungsfaktoren für Edelmetalle. …



