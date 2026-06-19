🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    So bauen Sie mit Ihrer vorhandenen tragbaren Powerstation eine steckerfertige Balkon-Solaranlage auf

    PARIS, 19. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Wann haben Sie Ihre tragbare Powerstation das letzte Mal benutzt? Bei vielen Besitzern verbringen diese leistungsstarken Akkus nach Campingausflügen, Autoreisen oder Outdoor-Veranstaltungen den größten Teil des Jahres verstaut in einem Schrank. Da Balkon-Solaranlagen in ganz Europa immer beliebter werden, hat BLUETTI eine innovative Lösung vorgestellt, die diesen Powerstations einen wertvollen zweiten Nutzen verschafft.

    Der BLUETTI Balco Transfer Hub, der kürzlich bei einem Marken-Launch-Event in Paris vorgestellt wurde, ist der weltweit erste netzgekoppelte Controller, der speziell für tragbare Powerstations entwickelt wurde. Durch die Kombination von Plug-and-Play-Einfachheit und markenübergreifender Kompatibilität hilft der Transfer Hub Nutzern, eine tragbare Powerstation in eine netzgekoppelte Balkon-Solaranlage zu verwandeln, ohne den Aufwand und die Kosten herkömmlicher Installationen.

    Das Konzept ist einfach. Unter der Woche kann Ihre tragbare Powerstation als Teil Ihrer heimischen Energieversorgung dienen. Solarmodule laden den Akku über den Tag hinweg auf, sodass saubere Energie für die spätere Nutzung gespeichert wird. Am Abend, wenn der Strombedarf und die Strompreise in der Regel am höchsten sind, kann der Transfer Hub bis zu 800 W gespeicherten Solarstrom in das Hausnetz einspeisen. Dadurch lassen sich alltägliche Verbraucher im Haushalt wie Kühlschränke, WLAN-Router, Beleuchtung und Fernseher mit Strom versorgen, während zugleich die Abhängigkeit von teurem Netzstrom sinkt.

    Um die Einsparungen zu maximieren, verfügt das System über ein intelligentes Energiemanagement. Durch die Analyse von Strompreisen in Echtzeit und Prognosen zur Solarstromerzeugung kann das System Lade- und Entladevorgänge automatisch optimieren. Nutzer können Akkus zudem in günstigen Nebenzeiten aufladen und energieintensive Geräte vorrangig dann betreiben, wenn die Solarstromproduktion am höchsten ist.

    Die Installation ist bemerkenswert einfach. Nutzer verbinden den Transfer Hub einfach mit einer Steckdose und einer kompatiblen tragbaren Powerstation und schließen die Solarmodule an. Weder Bohrarbeiten noch komplizierte Verkabelung noch eine professionelle Installation sind erforderlich, sodass die Lösung ideal für Mieter und Eigentümer ist.

    Auch der Balco Transfer Hub überzeugt durch seine Flexibilität. Der Hub unterstützt ausgewählte BLUETTI-Produkte, darunter Elite 300, und ist zugleich mit vielen tragbaren Powerstations von Drittanbietern kompatibel. Zusätzliche intelligente Funktionen, darunter app-basiertes Energie-Monitoring, drahtlose Systemerweiterung und die Integration in gängige Smart-Home-Plattformen, unterstützen Nutzer beim Aufbau eines stärker vernetzten und effizienteren Energieökosystems.

    Der BLUETTI Balco Transfer Hub ist ab sofort in Deutschland und Frankreich für 349 € erhältlich und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, die Energiekosten zu senken, den Wert vorhandener tragbarer Powerstations optimal auszuschöpfen sowie einen praktischen Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft zu gehen.

    Nutzen Sie den Aktionscode TRANPR15, um 15 % Rabatt zu erhalten

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/so-bauen-sie-mit-ihrer-vorhandenen-tragbaren-powerstation-eine-steckerfertige-balkon-solaranlage-auf-302805138.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    So bauen Sie mit Ihrer vorhandenen tragbaren Powerstation eine steckerfertige Balkon-Solaranlage auf PARIS, 19. Juni 2026 /PRNewswire/ - Wann haben Sie Ihre tragbare Powerstation das letzte Mal benutzt? Bei vielen Besitzern verbringen diese leistungsstarken Akkus nach Campingausflügen, Autoreisen oder Outdoor-Veranstaltungen den größten Teil des …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     