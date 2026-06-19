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    Volatus Aerospace, Hensoldt und Rheinmetall: Drei Aktien für den neuen Drohnen- und Rüstungsboom

    Nach dem Krieg ist vor der Aufrüstung. Der Konflikt im Nahen Osten steht zwar womöglich kurz vor dem Ende, die USA und der Iran haben jüngst auf Schloss Versailles zumindest eine Absichtserklärung für ein Kriegsende unterzeichnet. Doch die weltweite …

    Volatus Aerospace, Hensoldt und Rheinmetall: Drei Aktien für den neuen Drohnen- und Rüstungsboom
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Nach dem Krieg ist vor der Aufrüstung. Der Konflikt im Nahen Osten steht zwar womöglich kurz vor dem Ende, die USA und der Iran haben jüngst auf Schloss Versailles zumindest eine Absichtserklärung für ein Kriegsende unterzeichnet. Doch die weltweite Aufrüstung wird dadurch allenfalls temporär gebremst. Langfristig wird sich der Rüstungsboom rund um den Globus fortsetzen. Und die Kriege der Zukunft werden längst nicht mehr nur mit Panzern, Flugzeugen und Raketen geführt. Drohnen, Sensoren, Software, autonome Systeme und elektronische Abwehrtechnik verändern die Verteidigungsindustrie fundamental. Was vor wenigen Jahren noch wie ein Nischenthema für Spezialisten wirkte, ist inzwischen ein milliardenschwerer Wachstumsmarkt. Regierungen rund um den Globus wollen unabhängiger werden, Lieferketten absichern und militärische Fähigkeiten schneller modernisieren. Genau daraus entstehen für Anleger neue Börsenstorys. Besonders spannend für spekulative Anleger ist der derzeit Volatus Aerospace, wer es konservativer mag kann auch Hensoldt und Rheinmetall in ein rüstungsaffines Depot beimischen.

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