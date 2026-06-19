Volatus Aerospace, Hensoldt und Rheinmetall: Drei Aktien für den neuen Drohnen- und Rüstungsboom

Nach dem Krieg ist vor der Aufrüstung. Der Konflikt im Nahen Osten steht zwar womöglich kurz vor dem Ende, die USA und der Iran haben jüngst auf Schloss Versailles zumindest eine Absichtserklärung für ein Kriegsende unterzeichnet. Doch die weltweite …



