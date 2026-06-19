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    WOCHENVORSCHAU

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    Termine bis 2. Juli 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • 07:00 DEU: Hornbach Holding veröffentlicht Q1-Zahlen
    • 10:00 DEU: Eröffnung Infineon Smart Power Fab Dresden
    • 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima Juni 2026 Daten
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 2. Juli 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 2. Juli

    ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 19. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Hornbach Holding, Q1-Zahlen
    09:00 DEU: Steico, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Quirin Bank, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Surteco, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Voltratron, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:01 GBR. GfK-Verbrauchervertrauen 6/26
    01:30 JPN: Verbraucherpreise 5/26
    08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 4/26
    08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 5/26
    08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q1/26
    08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 5/26
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/26
    09:30 POL: Industrieproduktion 5/26
    12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M.

    09:00 DEU: Kiel Security Conference 2026, mit Bundesaußenminister Johann Wadephul, Außenministern von Rumänien und Estland und anderen, Kiel

    11:30 DEU: OLG Köln: Verfahren von Verbraucherschützern gegen Rewe wird in zweiter Instanz verhandelt, Köln

    HINWEIS
    USA / CHN / SWE / FIN / HKG: Börsen geschlossen, Feiertag
    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 22. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen vom 3.6.26 werden wirksam
    TERMINE KONJUNKTUR
    09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 5/26
    09:30 POL: Erzeugerpreise 5/26
    16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Tag der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Berlin u.a. auch mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 1245 Pressegespräch mit BDI-Präsident Peter Leibinger und BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner zu aktuellen wirtschafts- und industriepolitischen Entwicklungen + 1440 Podiumsdiskussion «Mut zur Re­form - In­ves­ti­tio­nen und An­rei­ze für den Auf­schwung» u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)

    19:00 DEU: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) spricht im Rahmen der Helmut Schmidt Lecture über die Handlungsfähigkeit Europas, Berlin

    FRA: Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Straßburg

    LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg

    15:30 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington
    Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten veröffentlicht Beschlussliste

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 23. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 5/26
    08:00 GBR: Easyjet, Q3-Zahlen
    10:00 DEU: Porsche AG, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Bijou Brigitte, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung
    13:00 DEU: Stratec, Hauptversammlung
    22:00 USA: FedEx, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    NLD: Signify, Kapitalmarkttag

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 JPN: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Geschäftsklima 6/26
    08:45 FRA: Produzentenvertrauen 6/26
    09:15 FRA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 ESP: Handelsbilanz 4/26
    10:30 GBR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:15 USA: ADP-Beschäftigung (wöchentlich)
    15:45 USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Kapitalmarktkonferenz 2026 der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Frankfurt am Main Die Konferenz informiert über die Entwicklungen und Risiken des Finanzmarkts. Darüber hinaus nimmt sie die Zukunft der Kapitalmärkte in den Blick.

    DEU: Fortsetzung Tag der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Berlin U.a. auch mit Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) + 09.25 Re­de Bun­des­kanz­ler Fried­rich Merz (CDU)
    + 10.20 Podiumsdiskussion «Pra­xis-Check High Tech Agen­da - Von der Pla­nung zur Um­set­zung» u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

    DEU: Intersolar, München

    09:00 DEU: Jahreskongress des Verbands für Energiedienstleistungen, Effizienz und Contracting e.V. (vedec) zum Thema Wärmewende, Berlin

    10:30 DEU: Pressegespräch Bankenverband zu Wettbewerbsfähigkeit und Regulatorik, Frankfurt/M. Bei einem Pressegespräch in Frankfurt soll eine Zwischenbilanz zur Lage der europäischen Banken und Finanzmärkte gezogen und Forderungen zum Abbau regulatorischer Hürden vorgestellt werden.

    SGP: 25. Weltwasserstoffkonferenz (WHEC), Singapore

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 24. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Rocket Internet, Hauptversammlung
    10:30 DEU: Eckert & Ziegler, Hauptversammlung
    11:00 LUX: Grand City Properties, Hauptversammlung
    11:00 LUX: Adler Group, Hauptversammlung
    13:00 DEU: Gesco, Hauptversammlung
    14:00 LUX: Aroundtown S. A., Hauptversammlung
    18:00 USA: NVIDIA Corporation, Hauptversammlung
    20:15 USA: Qualcomm, Investor Day
    22:30 USA: Micron Technology, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 NLD: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    07:00 FIN: Erzeugerpreise 5/26
    09:30 POL: Arbeitslosenquote 5/26
    10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 6/26
    14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/26
    15:00 BEL: Geschäftsklima 6/26
    16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 5/26
    16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
    18:00 RUS: Industrieproduktion 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Start der Messe Eurobike, Frankfurt/M.

    09:00 DEU: Potsdamer Konferenz für Nationale Cybersicherheit 2026, Potsdam Unter dem Leitmotiv «What Now? Cybersicherheit in Zeiten des globalen Umbruchs neu gestalten» lädt das Hasso-Plattner-Institut (HPI) Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Sicherheitsbehörden zur Diskussion über Maßnahmen, um Deutschland und Europa besser zu schützen. + 11.00 Pk mit Sinan Selen, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) und Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

    09:30 DEU: Goldman Sachs Medien-Roundtable zu M&A-Aktivitäten im ersten Halbjahr (M&A - Mergers & Acquisitions - Fusionen und Übernahmen), Frankfurt/M. Mit Christopher Droege, Head of M&A Deutschland und Österreich, und Tibor Kossa, Co-Head Investment Banking Deutschland und Österreich.

    10:00 DEU: DENEFF-Jahreskonferenz 2026, Berlin
    Die Konferenz widmet sich den zentralen Fragen rund um Energieeffizienz, Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit. Diskutiert wird unter anderem, wie Markt und Politik auf wirtschaftliche, gesellschaftliche und geopolitische Herausforderungen reagieren können. + 10.15 Keynotes Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner und CSU-Generalsekretär Martin Huber + 18.00 Preisverleihung RealGreen Award mit und unter der Schirmherrschaft von Bundesumweltminister Carsten Schneider SPD)

    12:00 DEU: Tui stellt die Sommersaison 2026 vor, Berlin Beim «Tui Summer-Update 2026» sollen unter anderem die populärsten Reiseziele und besonders dynamisch wachsende Segmente im Tourismusbereich vorgestellt werden.

    BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Pläne für einfachere Besteuerung und für Vorschriften für Energieprodukte vor, Brüssel

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 25. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Zahlen
    10:00 DEU: Bilanz-Pk Taunus-Sparkasse, Bad Homburg
    10:00 DEU: GFT, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Porsche SE, Hauptversammlung
    10:00 DEU: MLP, Hauptversammlung
    10:00 GRC: Alpha Bank, Hauptversammlung
    11:00 ITA: Pirelli, Hauptversammlung
    12:00 SWE: Telia Company AB, Hauptversammlung
    15:00 USA: Moderna, Science Day
    19:00 USA: Dell, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: PSI, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 4/26 (endgültig)
    08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 5/26 (endgültig)
    08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 6/26
    09:00 ESP: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    09:00 ESP: Erzeugerpreise 5/26
    09:00 DEU: NIM-Verbrauchervertrauen 7/26
    14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 5/26
    14:30 USA: CFNA-Index 5/26
    14:30 USA: Realer privater Konsum 5/26
    14:30 USA: Kern-PCE-Preisindex 5/26
    14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/26 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Langlebige Güter 5/26 (vorläufig)
    14:30 USA: BIP Q1/26 (3. Veröffentlichung)
    14:30 USA: Privater Konsum Q1/26 (3. Veröffentlichung)
    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: Dekabank: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick, Frankfurt/M.
    11:00 DEU: Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland und Sachsen Sommer 2026, Dresden
    12:30 DEU: J.P. Morgan Investment Banking Roundtable, Frankfurt/M.
    11:00 FRA: EU-Haushalt 2028-2034: Die Zukunft des Europäischen Sozialfonds (ESF+), Straßburg

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 26. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: Dermapharm Holding, Hauptversammlung
    11:00 GBR: Kingfisher, Hauptversammlung
    17:00 GBR: Ende der Angebotsfrist für den Investor Castlelake für Easyjet

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 6/26
    08:00 SWE: Erzeugerpreise 5/26
    09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 6/26
    11:00 ITA: Verbrauchervertrauen 6/26
    11:00 ITA: Produzentenvertrauen 6/26
    14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 5/26 (vorläufig)
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (endgültig)
    SONSTIGE TERMINE
    --

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 29. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:50 NLD: Prosus, Jahreszahlen
    10:00 DEU: Nagarro, Hauptversammlung
    18:00 USA: Snowflake, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 5/26
    08:00 SWE: Handelsbilanz 5/26
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
    09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 5/26
    10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 5/26
    11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 6/26
    11:00 EUR: Industrievertrauen 6/26
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/26 (endgültig)
    11:30 BEL: Verbraucherpreise 6/26
    16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 6/26

    SONSTIGE TERMINE
    19:00 PRT: Zentralbanken-Forum der Europäischen Zentralbank (EZB): «Shaping Europe's future: innovation, growth and stability», Sintra

    19:45 DEU: «Klimaschutz, Wirtschaft und Arbeit - wie geht das pragmatisch zusammen?» - Hochsauerlandgespräch mit Bundesumweltminister Carsten Schneider, Bestwig

    LUX: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister, Luxemburg

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 30. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Sainsbury, Q1-Umsatz
    10:00 DEU: Kontron, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Centrotherm, Hauptversammlung
    22:15 USA: Nike, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers
    01:30 JPN: Arbeitslosenquote 5/26
    01:50 JPN: Industrieproduktion 5/26 (vorläufig)
    03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 5/26
    08:00 GBR: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    08:00 GBR: Privatkonsum Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    08:00 GBR: Im- und Exporte Q1/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Leistungsbilanz Q1/26
    08:00 DNK: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 5/26
    08:00 DNK: Arbeitslosenquote 5/26
    08:30 HUN: Handelsbilanz 5/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
    08:45 FRA: Erzeugerpreise 5/26
    09:00 CHE: KOF Frühindikator 6/26
    09:30 POL: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 6/26
    10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 6/26 10:00 BGR: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
    10:00 ITA: Erzeugerpreise 5/26
    11:00 ITA: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
    14:00 DEU: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
    15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 4/26
    15:45 USA: MNI Chicago PMI 6/26
    16:00 USA: Verbrauchervertrauen 6/26
    16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    18:00 DEU: Veranstaltung der Helmut-Schmidt-Stiftung «Hafen im Wandel: Globale Umbrüche und soziale Ungleichheit», Hamburg
    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 1. JULI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Associated British Foods, Q3-Umsatz
    10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Norma, Hauptversammlung
    10:00 AUT: Voestalpine, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Hermle, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: General Mills, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Tankan Q2/26
    02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
    08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 5/26
    09:00 AUS: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
    09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
    09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
    09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
    09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
    12:00 PRT: Industrieproduktion 5/26
    14:15 USA: ADP-Beschäftigungsänderung 6/26
    15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 6/26
    16:00 USA: Bauinvestitionen 5/26
    18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 5/26
    18:00 RUS: Arbeitslosenquote 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    BEL: Härtere Zollregeln für Stahlimporte in die EU treten in Kraft, Brüssel

    BEL: Irland übernimmt turnusgemäß den Vorsitz des Ministerrates der Europäischen Union (EU), Brüssel

    EUR: Neue Zollvorschriften für kleine Pakete in EU: Pauschalzoll auch auf importierte Billigwaren, Europaweit
    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 2. JULI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 FRA: Sodexo, Q3-Umsatz, Issy-les-Moulineaux
    10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Mai 2026 08:45 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet in Streit um Urheberschutz für USM-Haller-Möbelsystem, Karlsruhe

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    GBR: Sainsbury, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:30 CHE: Verbraucherpreise 6/26
    09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 6/26
    10:00 ITA: Arbeitslosenquote 5/26
    11:00 EUR: Arbeitslosenquote 5/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 6/26
    16:00 USA: Auftragseingang Indsutrie 5/26
    16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/26 (endgültig)
    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Eröffnung der Infineon Smart Power Fab, Dresden Mit der «Smart Power Fab» reagiert Infineon auf die steigende Nachfrage nach Halbleitern etwa für erneuerbare Energien, Rechenzentren und Elektromobilität. In der neuen Fabrik sollen rund 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.
    -------------------------------------------------------------------------------------- °

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