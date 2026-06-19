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    Rheinmetall-Chef ist für Verbot von KI-Waffeneinsatz

    Für Sie zusammengefasst
    • Papperger fordert globale Regeln für KI-Waffeneinsatz
    • Mensch entscheidet zuletzt über Gewaltausübung
    • Gefahr wenn Gegner KI die finale Entscheidung trifft
    Rheinmetall-Chef ist für Verbot von KI-Waffeneinsatz
    Foto: 472849734

    VILLEPINTE (dpa-AFX) - Angesichts des rasanten technischen Fortschritts in der Rüstungsbranche hat Rheinmetall -Chef Armin Papperger globale Regeln angemahnt, damit künftig weiterhin Menschen über die Schussabgabe in Kriegen entscheiden und keine Maschinen mit Künstlicher Intelligenz (KI).

    "Technologisch wird in den nächsten zehn Jahren sehr viel möglich sein - das geht exponentiell nach oben", sagte der Manager der Deutschen Presse-Agentur bei der Rüstungsmesse Eurosatory in Villepinte bei Paris, die am Freitag endet. Man müsse Regeln vorschreiben, ähnlich wie bei Atomwaffen - "wo man eben sagt, hier sind die Grenzen". "Das kann kein Unternehmen oder Individuum festlegen, sondern das muss man über einen Ethikrat oder über eine UN-Resolution machen."

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    Rheinmetall stellt Drohnen, Militärfahrzeuge und Schiffe her, die auch dank Anwendungen der Künstlichen Intelligenz autonom steuern. Papperger betont, dass bei selbstständigen Waffensystemen immer der Mensch das letzte Wort habe, also die Entscheidung zur Gewaltanwendung treffe. "Wir stellen kein einziges System her, bei dem nicht der Mensch die finale Entscheidung trifft", sagt der Vorstandschef. Das sei Rheinmetalls "ethischer Ansatz als Firma: Es gibt immer den "Human in the Loop", der Mensch trifft die finale Entscheidung."

    Technologisch wäre es schon heute möglich, der KI die Entscheidung zu überlassen. Rheinmetall sowie dessen Nato-Kunden wollten dies aber nicht tun. Schwierig werde es allerdings, wenn in einem Konflikt auf der Welt eine feindliche Armee anders vorginge und der Künstlichen Intelligenz die letzte Entscheidung überlasse. Um das zu verhindern, wären weltweit gültige Regeln wichtig, sagt der Rheinmetall-Chef./wdw/DP/jha

    Rheinmetall

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 1.175 auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -5,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 53,78 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.926,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +36,37 %/+78,98 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen aktueller Vertragsmeldungen (Vektrex‑Koproduktion, JV mit Vantor, Lieferung von 23 Bergepanzern) auf Kurs und Fundament. Diskutiert wird, dass das große Auftragsbuch kurzfristig stützt, politische Änderungen die langfristige Nachfrage und Bewertung schwächen können, Kritik an möglicher Überbewertung/Hype sowie technische Volatilität durch Optionsverfall und Short‑Covering.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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