Unternehmen sollten China-Risiken neu bewerten

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts des Handelsstreits zwischen der EU und China hat Unionsfraktionschef Jens Spahn deutsche Unternehmen zu einer stärkeren Risikovorsorge aufgefordert. Sie sollten "ihre Risiken anders bewerten" als noch vor drei oder vier Jahren, sagte der CDU-Politiker nach seiner Rückkehr von einer China-Reise dem Informationsdienst "Table.Briefings".

"Ich frage jeden Unternehmer: Habt ihr den Stresstest so gemacht, dass Euer Unternehmen weiterlebt, wenn ihr Eure Anlage in China abschreiben müsst?", sagte er. "Die Bundesregierung jedenfalls kann diese Risiken nicht übernehmen."