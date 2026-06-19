Starmer-Rivale Burnham ins britische Parlament gewählt
Für Sie zusammengefasst
- Andy Burnham ins Parlament gewählt in Makerfield
- 56 Jahre alt und möglicher Herausforderer Starmer
- Nachwahlgewinn könnte Parteiführung erzwingen
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX) - Der potenzielle Herausforderer des britischen Premierministers Keir Starmer, Andy Burnham, ist ins Parlament gewählt worden. Der 56-Jährige gewann den Sitz bei der Nachwahl im Bezirk Makerfield und könnte nun Starmer in eine parteiinterne Führungswahl zwingen./mj/DP/jha
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen