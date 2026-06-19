Wall Street dicht, DAX im Hexenkessel: Heute droht der Verfallsschock!

Kein Handel in den USA, dafür Hochspannung in Frankfurt: Am großen Verfallstag können DAX und Einzelaktien plötzlich stark ausschlagen. Denn es laufen gleichzeitig Optionen und Futures auf Indizes und Einzelaktien aus.

Heute wird es an den Börsen ungewöhnlich: Die Wall Street bleibt wegen des Börsenfeiertags Juneteenth geschlossen, auch in China, Hongkong, Schweden und Finnland ruht der Handel. Die Aufmerksamkeit richtet sich daher auf Frankfurt. Denn dort ist großer Verfallstag an den deutschen Terminmärkten. Der sogenannte Hexensabbat findet viermal im Jahr statt, und zwar immer am dritten Freitag der Monate März, Juni, September und Dezember. An der Eurex laufen dann massenhaft Optionen und Futures auf Indizes und Einzelaktien aus. Für Anleger kann das bedeuten, dass es zu plötzlichen Ausschlägen, nervösen Bewegungen und stärkeren Kursschwankungen als an normalen Handelstagen kommt.