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    Hexensabbat

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    Wall Street dicht, DAX im Hexenkessel: Heute droht der Verfallsschock!

    Kein Handel in den USA, dafür Hochspannung in Frankfurt: Am großen Verfallstag können DAX und Einzelaktien plötzlich stark ausschlagen. Denn es laufen gleichzeitig Optionen und Futures auf Indizes und Einzelaktien aus.

    Hexensabbat - Wall Street dicht, DAX im Hexenkessel: Heute droht der Verfallsschock!
    Foto: Andreas Pulwey - Zoonar.com/Andreas Pulwey

    Heute wird es an den Börsen ungewöhnlich: Die Wall Street bleibt wegen des Börsenfeiertags Juneteenth geschlossen, auch in China, Hongkong, Schweden und Finnland ruht der Handel. Die Aufmerksamkeit richtet sich daher auf Frankfurt. Denn dort ist großer Verfallstag an den deutschen Terminmärkten.

    Der sogenannte Hexensabbat findet viermal im Jahr statt, und zwar immer am dritten Freitag der Monate März, Juni, September und Dezember. An der Eurex laufen dann massenhaft Optionen und Futures auf Indizes und Einzelaktien aus. Für Anleger kann das bedeuten, dass es zu plötzlichen Ausschlägen, nervösen Bewegungen und stärkeren Kursschwankungen als an normalen Handelstagen kommt.

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    Besonders wichtig sind die gestaffelten Auslaufzeiten. Um 12 Uhr verfallen zunächst die Kontrakte auf STOXX-Indizes. Um 13 Uhr folgen der DAX und der TecDAX und um 13:05 Uhr der MDAX. Schließlich laufen zum Handelsschluss um 17:30 Uhr Aktienoptionen aus.

    Brisant daran ist, dass große institutionelle Anleger kurz vor dem Verfall versuchen können, die Kurse in eine für sie günstige Richtung zu bewegen. Gerade in der letzten Handelsstunde kann es deshalb noch einmal unruhig werden.

    Da die US-Börsen heute geschlossen sind, fehlt zugleich ein wichtiger Impulsgeber. Das kann die Lage zusätzlich verzerren: weniger internationale Orientierung, aber volle Spannung am deutschen Terminmarkt. Für Trader ist das ein Tag mit Chancen, für unvorbereitete Anleger jedoch auch mit erhöhtem Risiko.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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