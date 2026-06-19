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    CHARLES S. COHEN BEGLEICHT SEINE GERICHTLICH FESTGESTELLTE SCHULD BEI DER FORTRESS INVESTMENT GROUP

    NEW YORK, 19. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die Cohen Brothers Realty Corporation gibt bekannt, dass der Bauträger und Unternehmer Charles S. Cohen nach mehr als zweijährigem Rechtsstreit den gesamten Restbetrag der von der Fortress Investment Group geltend gemachten Forderung beglichen hat, berichtet David López, Leiter der Rechtsabteilung der Cohen Brothers Realty Corporation. Da die persönliche Verpflichtung von Herrn Cohen zur Begleichung der im Fortress-Urteil festgesetzten Schuld nun vollständig erfüllt ist, ist die Gefahr der Bestellung eines Insolvenzverwalters von Rechts wegen entfallen und gegenstandslos geworden.

    Cohen Brothers Realty Corporation

    Cohen war seit über 20 Jahren Kunde von Fortress, und die zahlreichen Finanzierungen, die sie gemeinsam abgeschlossen haben, waren für beide Seiten über zwei Jahrzehnte hinweg finanziell lohnend. Die Beziehung verschlechterte sich im Januar 2024, als die Cohen Brothers behaupteten, Fortress habe eine Kreditverlängerung für ein von Cohen kontrolliertes Kreditnehmerunternehmen nicht gewährt. In der Folge wurde eine persönliche Bürgschaft von Cohen für den Darlehensbetrag zugunsten von Fortress gerichtlich bestätigt.

    „Charles Cohen ist seinen persönlichen Verpflichtungen stets nachgekommen", erklärte López. „Die Begleichung des ausstehenden Betrags aus dem Fortress-Urteil steht im Einklang mit Herrn Cohens Integrität und bestätigt seinen Charakter als ehrbarer Geschäftsmann."

    KONTAKT:

    Barbara Wagner


    Barbara Wagner Communications


    (917) 751-4387


    barbara@bwagnerpr.com

    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2997421/Cohen_Brothers_Realty_Corporation__Logo.jpg 

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/charles-s-cohen-begleicht-seine-gerichtlich-festgestellte-schuld-bei-der-fortress-investment-group-302805190.html






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    CHARLES S. COHEN BEGLEICHT SEINE GERICHTLICH FESTGESTELLTE SCHULD BEI DER FORTRESS INVESTMENT GROUP NEW YORK, 19. Juni 2026 /PRNewswire/ - Die Cohen Brothers Realty Corporation gibt bekannt, dass der Bauträger und Unternehmer Charles S. Cohen nach mehr als zweijährigem Rechtsstreit den gesamten Restbetrag der von der Fortress Investment Group …
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