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    Ex-Dividende heute

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    Diese Aktien handeln heute ex Dividende

    Für Dividendenanleger ist der Ex-Tag ein wichtiger Termin. Heute stehen diese Aktien im Kalender – sortiert nach der bestehenden Relevanz im wallstreetONLINE Dividendenkalender.

    Ex-Dividende heute - Diese Aktien handeln heute ex Dividende
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Wir stellen Ihnen die heutigen Dividendenaktien vor. Die Übersicht enthält ausgewählte Unternehmen, deren Aktien heute, am 19.06.2026, ihren Ex-Dividenden-Tag erreichen. Damit erhalten Anleger einen kompakten Einblick in wichtige Dividendentermine des Tages.

    Dividendenaktien im Überblick: Ex-Dividenden-Termine vom 19.06.2026

    Unternehmen Land Dividendenrendite Dividendenart Dividende pro Aktie
    Volkswagen (VW) Vz
    		DE +6,46 % interim 5,20EUR
    Volkswagen
    		DE +6,46 % interim 5,20EUR
    MPC Container Ships
    		NO +27,90 % quartalsweise 0,04NOK
    Deutsche Euroshop
    		DE +10,02 % interim 1,00EUR
    STO
    		DE +3,03 % interim 3,00EUR
    Sonova Holding
    		CH +1,91 % interim 4,70CHF

    Zum Dividendenkalender »

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Was bedeutet Ex-Dividende?

    Der Ex-Dividendentag markiert den Zeitpunkt, ab dem eine Aktie ohne Anspruch auf die anstehende Dividende gehandelt wird. Wer die Aktie erst am Ex-Tag kauft, erhält die nächste Ausschüttung in der Regel nicht mehr. Umgekehrt können Anleger, die vor dem Ex-Tag investiert waren, dividendenberechtigt sein.

    Wichtig ist: Die Dividende ist kein zusätzlicher Gratis-Ertrag. Am Ex-Tag kann der Aktienkurs rechnerisch um den Dividendenbetrag sinken. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob die Aktie auch fundamental überzeugt und ob die Ausschüttung nachhaltig finanzierbar ist.

    Der Dividendenkalender liefert damit einen schnellen Überblick über die heutigen Ex-Termine. Für eine Anlageentscheidung sollten Anleger jedoch neben der Dividendenrendite auch Geschäftsmodell, Bilanzqualität und Kursentwicklung berücksichtigen.

    Hinweis: Die Angaben zu Dividenden, Dividendenrenditen und Terminen basieren auf den verfügbaren Daten im wallstreetONLINE Dividendenkalender. Sie können sich ändern und stellen keine Anlageberatung dar. Dividendenrenditen sollten nicht isoliert betrachtet werden.





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