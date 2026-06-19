Leichte Verluste erwartet vor großem Verfall an Terminbörsen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax bleibt an seiner Hürde von 25.000 Punkten weiter auf Trendsuche. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start wieder etwas darunter - mit 0,3 Prozent im Minus auf 24.947 Punkte. Dank des starken Wochenstarts wegen der Friedensvereinbarung in Nahost lag die Wochenbilanz trotz zuletzt trägen Handels zuletzt bei etwa plus anderthalb Prozent.

An der Wall Street war es nach dem Stimmungsdämpfer durch die US-Notenbank zur Wochenmitte am Donnerstag wieder aufwärts gegangen. An diesem Freitag ruht der Handel dort feiertagsbedingt.