DAX-FLASH
Leichte Verluste erwartet vor großem Verfall an Terminbörsen
- Dax bleibt an 25.000er Hürde auf Trendsuche
- Wochenbilanz trotz trägem Handel bei 1,5 Prozent
- Mittags Verfall an Terminbörsen kann Volatilität bringen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax bleibt an seiner Hürde von 25.000 Punkten weiter auf Trendsuche. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start wieder etwas darunter - mit 0,3 Prozent im Minus auf 24.947 Punkte. Dank des starken Wochenstarts wegen der Friedensvereinbarung in Nahost lag die Wochenbilanz trotz zuletzt trägen Handels zuletzt bei etwa plus anderthalb Prozent.
An der Wall Street war es nach dem Stimmungsdämpfer durch die US-Notenbank zur Wochenmitte am Donnerstag wieder aufwärts gegangen. An diesem Freitag ruht der Handel dort feiertagsbedingt.
Die asiatischen Börsen nahmen den Trend am Morgen allerdings nicht auf. Der Nikkei 225 stagnierte am Rekordhoch und der koreanische KOSPI drehte nach neuerlichen Höchststand klar ins Minus. Der zuletzt eher schwache Hang Seng in Hongkong ließ weiter Federn.
Interessant könnte am Mittag der große Verfall an den Terminbörsen werden. Dann laufen Optionen und Futures auf Aktien und Indizes aus, was zumindest für gewisse Volatilität sorgen könnte./ag/jha/
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