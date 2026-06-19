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    GNW-Stimmrechte

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    Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

    Für Sie zusammengefasst
    • RENK Group AG Gögginger Straße 73 86159 Augsburg
    • Schwellenberührung 16.06.2026 Summe Anteile 4,94
    • FMR LLC zugerechnete Stimmrechte inkl Stock Loan 0,76
    GNW-Stimmrechte - Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    ^Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
    / CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung
    1. Angaben zum Emittenten
    +-----------------------+----------------------+
    | Name | RENK Group AG |
    +-----------------------+----------------------+
    | Straße und Hausnummer | Gögginger Straße 73 |
    +-----------------------+----------------------+
    | Postleitzahl | 86159 |
    +-----------------------+----------------------+
    | Ort | Augsburg |
    +-----------------------+----------------------+
    | LEI | 894500H8CNSZ53EI6K63 |
    +-----------------------+----------------------+
    2. Grund der Mitteilung
    +------------------------------------------------------------------------------+ |Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten | +------------------------------------------------------------------------------+ |Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | +------------------------------------------------------------------------------+ |Freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines | |Tochterunternehmens | +------------------------------------------------------------------------------+ 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
    Juristische Person
    Name | Sitz | Staat
    +---------+-------------+--------+
    | FMR LLC | Willmington | US |
    +---------+-------------+--------+
    4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen
    Name
    +------------------------------+
    | Fidelity Advisor Series VIII |
    +------------------------------+
    5. Datum der Schwellenberührung
    +------------+
    | 16.06.2026 |
    +------------+
    6. Gesamtstimmrechtsanteile
    |Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl |(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der |zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41 |7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ |Neu |4,19% |0,76% |4,94% |100.000.000| +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ |Letzte |3,57% |1,37% |4,94% |- | |Mitteilung| | | | | +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
    a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
    +------------+--------------------------------+--------------------------------+ |ISIN | absolut | in % | | +-------------+------------------+-------------+------------------+ | |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 | | |WpHG) |WpHG) |WpHG) |WpHG) | +------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ |DE000RENK730|0 |4.186.061 |0,00% |4,19% | +------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ |Summe |4.186.061 |4,19% | +------------+--------------------------------+--------------------------------+ b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
    Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in % +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ |Stock Loan | | |755.939 |0,76% | +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ |Summe |755.939 |0,76% | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
    Art des |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in % | | |physische | | | | |Abwicklung | | +------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ | | | | |0 |0,00% | +------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ |Summe |0 |0,00% | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen +-+----------------------------------------------------------------------------+ | |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht | | |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten | | |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden | +-+----------------------------------------------------------------------------+ |X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten | | |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen | +-+----------------------------------------------------------------------------+ Name |Stimmrechte in %, |Instrumente in %, |Summe in %, |wenn 3% oder höher |wenn 5% oder höher |wenn 5% oder | | |höher +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |FMR LLC | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |Fidelity Management & |3,11% | | | |Research Company LLC | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |- | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |FMR LLC | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |FIAM Holdings LLC | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |FIAM LLC | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |- | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |FMR LLC | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |FIAM Holdings LLC | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |Fidelity Institutional| | | | |Asset Management Trust| | | | |Company | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ 9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
    Datum der Hauptversammlung
    ++
    ++
    Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile +---------------------+---------------------+----------------+ +---------------------+---------------------+----------------+ 10. Sonstige Informationen
    +------------------------------------------------------------------------------+ |Bei den Aktien der Fidelity Management & Research Company LLC, einem | |verbundenen Unternehmen der FMR LLC, wurde die Schwelle von 3 % nach oben | |überschritten. | +------------------------------------------------------------------------------+ Datum
    +------------+
    | 18.06.2026 |
    +------------+
    Ende der Mitteilung
    -------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-------------+-----------------------+
    | Sprache | Deutsch |
    +-------------+-----------------------+
    | Unternehmen | Renk Group AG |
    | | |
    | | Gögginger Str. 73 |
    | | |
    | | 86159 Augsburg |
    | | |
    | | Germany |
    +-------------+-----------------------+
    | Internet | https://www.renk.com/ |
    +-------------+-----------------------+
    Â°

    RENK Group

    -0,27 %
    -4,44 %
    +4,61 %
    -17,35 %
    -32,21 %
    +185,66 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 46,85 auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um -4,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 4,68 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 78,00EUR was eine Bandbreite von +34,74 %/+66,82 % bedeutet.






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