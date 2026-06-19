Divisionale Organisationsstrukturen: Mehr Erfolg im Unternehmen
Mit einer klaren Neuausrichtung ihrer Organisation stellt die Zehnder Group die Weichen für mehr Effizienz, stärkere Marktpräsenz und gezieltes Wachstum in Europa.
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- Die Zehnder Group plant die Einführung einer divisionalen Organisationsstruktur, um die europäischen Lüftungs- und Heizkörperaktivitäten organisatorisch zu trennen und mit klarer Ergebnisverantwortung zu führen.
- Ab 1. Oktober 2026 werden die Aktivitäten in Europa in die Segmente Wohnraumlüftungen Europa, Heizkörper Europa und Gewerbliche Lüftungen Europa aufgeteilt, um Marktpotenziale gezielter zu nutzen.
- Die Gruppenleitung wird von sechs auf fünf Mitglieder reduziert, wobei Silvia Witschi neu in die Leitung aufgenommen wird und die Verantwortung für Wohnraumlüftungen Europa übernimmt.
- Für die Umstrukturierung werden im Jahr 2026 Einmalkosten von rund 10 Mio. EUR erwartet, wobei mittelfristig Effizienzgewinne angestrebt werden.
- Die strategischen Mittelfristziele bleiben unverändert: durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 5% und eine EBIT-Marge von 9–11%.
- Die Neuausrichtung soll die strategische Umsetzung verbessern, Entscheidungswege verkürzen und die Flexibilität auf Marktveränderungen erhöhen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Zehnder Group (A) ist am 30.07.2026.
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