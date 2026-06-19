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    Holcim übernimmt Xella – Übernahme erfolgreich abgeschlossen

    Holcim setzt ein starkes Zeichen im europäischen Bausektor: Mit der Übernahme von Xella stärkt der Konzern sein Angebot an nachhaltigen Wandsystemen und treibt die Strategie «NextGen Growth 2030» voran.

    Holcim übernimmt Xella – Übernahme erfolgreich abgeschlossen
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com
    • Holcim hat die Übernahme von Xella, einem führenden Anbieter von Wandsystemen in Europa, erfolgreich abgeschlossen.
    • Xella erwirtschaftet für 2026 einen erwarteten Umsatz von EUR 1 Milliarde und ist in 22 Ländern Europas präsent.
    • Das Portfolio von Xella umfasst Marken wie Ytong, Hebel, Silka und Multipor, die modulare Bau- und Dämmsysteme anbieten.
    • Die Akquisition soll das Portfolio von Holcim im Bereich nachhaltiger Baulösungen erweitern und die Umsetzung der Strategie «NextGen Growth 2030» vorantreiben.
    • Durch die Übernahme werden Synergien von EUR 60 Millionen im dritten Jahr erwartet, mit positiven Effekten auf Gewinn pro Aktie (EPS) bereits im ersten Jahr.
    • Die Transaktion hat einen pro-forma-EBITDA-Multiple für 2026 von 8,9x (vor Synergien) bzw. 6,9x (nach Synergien) und stärkt Holcims Position als führender Partner für nachhaltiges Bauen.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Holcim ist am 31.07.2026.


    Holcim

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    ISIN:CH0012214059WKN:869898
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