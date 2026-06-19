🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHORNBACH Holding AktievorwärtsNachrichten zu HORNBACH Holding
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hornbach startet stark ins Jahr 2026/27: Umsatz wächst um 4,9% im Q1

    HORNBACH startet dynamisch ins Geschäftsjahr 2026/27: Wachstum beim Umsatz, gezielte Expansion in Europa und stabile Ertragskraft trotz steigender Kosten prägen das Quartal.

    Hornbach startet stark ins Jahr 2026/27: Umsatz wächst um 4,9% im Q1
    Foto: Uwe Anspach - dpa
    • Der Nettoumsatz der HORNBACH Gruppe in Q1 2026/27 stieg um 4,9% auf 2,0 Mrd. EUR.
    • Das Unternehmen eröffnete einen neuen Bau- und Gartenmarkt in Trnava (Slowakei) und plant zwei weitere Neueröffnungen in 2026/27.
    • Das bereinigte EBIT lag mit 161,0 Mio. EUR nahezu auf Vorjahresniveau, trotz gestiegener Kosten, und die Umsatzentwicklung wurde durch eine starke europäische Präsenz unterstützt.
    • Die Marktanteile in Deutschland und Europa wurden in den ersten Monaten des Jahres weiter ausgebaut, insbesondere in den Niederlanden, Tschechien, Österreich, Schweiz und Slowakei.
    • Das Jahresziel für 2026/27 wird trotz makroökonomischer Unsicherheiten bestätigt, mit einem erwarteten Umsatz auf oder leicht über dem Niveau des Vorjahres (6,4 Mrd. EUR).
    • Die Investitionen (CAPEX) stiegen im ersten Quartal auf 56,0 Mio. EUR, hauptsächlich durch Expansionen und die Erschließung neuer Märkte wie Serbien.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei HORNBACH Holding ist am 19.06.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.365,92PKT (-0,33 %).


    HORNBACH Holding

    -0,51 %
    -1,66 %
    +0,26 %
    -4,70 %
    -13,27 %
    +9,99 %
    -7,89 %
    +27,67 %
    +236,91 %
    ISIN:DE0006083405WKN:608340
    HORNBACH Holding direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf






    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Hornbach startet stark ins Jahr 2026/27: Umsatz wächst um 4,9% im Q1 HORNBACH startet dynamisch ins Geschäftsjahr 2026/27: Wachstum beim Umsatz, gezielte Expansion in Europa und stabile Ertragskraft trotz steigender Kosten prägen das Quartal.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     