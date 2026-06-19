Hornbach startet stark ins Jahr 2026/27: Umsatz wächst um 4,9% im Q1
HORNBACH startet dynamisch ins Geschäftsjahr 2026/27: Wachstum beim Umsatz, gezielte Expansion in Europa und stabile Ertragskraft trotz steigender Kosten prägen das Quartal.
Foto: Uwe Anspach - dpa
- Der Nettoumsatz der HORNBACH Gruppe in Q1 2026/27 stieg um 4,9% auf 2,0 Mrd. EUR.
- Das Unternehmen eröffnete einen neuen Bau- und Gartenmarkt in Trnava (Slowakei) und plant zwei weitere Neueröffnungen in 2026/27.
- Das bereinigte EBIT lag mit 161,0 Mio. EUR nahezu auf Vorjahresniveau, trotz gestiegener Kosten, und die Umsatzentwicklung wurde durch eine starke europäische Präsenz unterstützt.
- Die Marktanteile in Deutschland und Europa wurden in den ersten Monaten des Jahres weiter ausgebaut, insbesondere in den Niederlanden, Tschechien, Österreich, Schweiz und Slowakei.
- Das Jahresziel für 2026/27 wird trotz makroökonomischer Unsicherheiten bestätigt, mit einem erwarteten Umsatz auf oder leicht über dem Niveau des Vorjahres (6,4 Mrd. EUR).
- Die Investitionen (CAPEX) stiegen im ersten Quartal auf 56,0 Mio. EUR, hauptsächlich durch Expansionen und die Erschließung neuer Märkte wie Serbien.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei HORNBACH Holding ist am 19.06.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.365,92PKT (-0,33 %).
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