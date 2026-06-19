Hornbach steigert Umsatz - Höhere Kosten belasten Gewinn

Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 bestätigte der Konzern. Den Umsatz erwartet das Management weiter etwa auf dem Vorjahreswert von 6,4 Milliarden Euro oder leicht darüber. Operativ wird auf bereinigter Basis ein in etwa stabiles Ergebnis (Ebit) in Aussicht gestellt. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte das Unternehmen einen bereinigten operativen Gewinn von 264,7 Millionen Euro erzielt./err/la/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 77,50 auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um -2,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,52 %.

Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Mrd..

HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0700 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,00Euro. Von den letzten 3 Analysten der HORNBACH Holding Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 96,00Euro was eine Bandbreite von +16,35 %/+24,11 % bedeutet.