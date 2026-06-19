Hornbach steigert Umsatz - Höhere Kosten belasten Gewinn
- Umsatz im Quartal um 4,9 Prozent auf 2,0 Mrd Euro
- Bereinigtes Ebit sank leicht auf 161 Millionen Euro
- Prognose bestätigt Umsatz um 6,4 Milliarden Euro
BORNHEIM (dpa-AFX) - Der Baumarkt- und Baustoffkonzern Hornbach Holding ist mit Umsatzzuwächsen in das neue Geschäftsjahr 2026/27 gestartet. Dabei profitierte das Unternehmen vor allem von der guten Entwicklung der Bau- und Gartenmärkte im europäischen Ausland, wie Hornbach am Freitag in Bornheim mitteilte. Operativ verdiente der Konzern wegen gestiegener Kosten aber etwas weniger. Das Management sieht sich hinsichtlich der Prognose für das Gesamtjahr 2026/27 jedoch "auf einem guten Weg".
In den drei Monaten bis Ende Mai stieg der Umsatz um 4,9 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel indessen leicht um 0,5 Prozent auf 161 Millionen Euro. Grund hierfür seien gestiegenen Personalkosten vor allem wegen der Eröffnung neuer Märkte sowie höherer Betriebs- und Sachkosten. Die bereinigte operative Marge sank von 8,5 auf 8,0 Prozent. Unter dem Strich verdiente Hornbach vor Anteilen Dritter 104,2 Millionen Euro und damit 5,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Zurückzuführen sei dies vor allem auf höhere Zinsaufwendungen sowie negative Währungseffekte.
Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 bestätigte der Konzern. Den Umsatz erwartet das Management weiter etwa auf dem Vorjahreswert von 6,4 Milliarden Euro oder leicht darüber. Operativ wird auf bereinigter Basis ein in etwa stabiles Ergebnis (Ebit) in Aussicht gestellt. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte das Unternehmen einen bereinigten operativen Gewinn von 264,7 Millionen Euro erzielt./err/la/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie
Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 77,50 auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um -2,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,52 %.
Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Mrd..
HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0700 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,00Euro. Von den letzten 3 Analysten der HORNBACH Holding Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 96,00Euro was eine Bandbreite von +16,35 %/+24,11 % bedeutet.
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Bin seit heute mit dabei - mMn trotz Konsumflaute guter, eher defensiver Wert.
Herr Hornbach hat u.a. folgende Aussage in dem Interview getroffen auf die Frage: