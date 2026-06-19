dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Leichte Verluste erwartet
- Dax ringt weiter an der Hürde von 25.000 Punkten
- US-Aktien erholen nach Ölpreisfall wegen Iranabkommen
- Asiatische Märkte überwiegend im Minus Nikkei 0,7 Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX)
------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
-------------------------------------------------------------------------------
DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Der Dax bleibt an seiner Hürde von 25.000 Punkten weiter auf Trendsuche. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start wieder etwas darunter - mit 0,3 Prozent im Minus auf 24.947 Punkte. Dank des starken Wochenstarts wegen der Friedensvereinbarung im Iran-Krieg lag die Wochenbilanz trotz zuletzt trägen Handels zuletzt bei etwa plus anderthalb Prozent. An der Wall Street war es nach dem Stimmungsdämpfer durch die US-Notenbank zur Wochenmitte am Donnerstag wieder aufwärts gegangen. An diesem Freitag ruht der Handel dort feiertagsbedingt. Die asiatischen Börsen nahmen den positiven Trend vom Vorabend allerdings nicht auf.
USA: - GEWINNE - Der US-Aktienmarkt ist am Donnerstag auf Erholungskurs eingeschwenkt. Insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte zogen an. Anleger reagierten erleichtert auf den weiter gefallenen Ölpreis, nachdem das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Kriegs im Nahen Osten unterzeichnet worden war. Der Krieg hatte zuvor die Ölpreise angetrieben und so Inflationsängste geschürt. Der Dow Jones Industrial legte um 0,14 Prozent auf 51.564,70 Punkte zu. An diesem Freitag ruht der Handel feiertagsbedingt.
ASIEN: - VERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte zuletzt rund 0,7 Prozent ein. In China, und Hongkong ruhte der Handel unterdessen feiertagsbedingt. Auch in den USA wird an diesem Freitag nicht gehandelt.
^
DAX 25.026,80 0,37%
XDAX 25.072,80 1,07%
EuroSTOXX 50 6.323,27 0,37%
Stoxx50 5.342,10 -0,28%
DJIA 51.564,70 0,14%
S&P 500 7.500,58 1,09%
NASDAQ 100 30.406,19 2,48%°
------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
-------------------------------------------------------------------------------
RENTEN:
^
Bund-Future 126,36 -0,12%°
DEVISEN:
^
Euro/USD 1,1427 -0,27%
USD/Yen 161,37 0,00%
Euro/Yen 184,40 -0,27%°
BITCOIN:
^
Bitcoin 62.536 -0,56%
(USD, Bitstamp)°
ROHÖL:
^
Brent 79,68 -0,17 USD WTI 76,33 -0,27 USD°
/jha/
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Nach meinem Eindruck steht bei seinen Beiträgen häufig die eigene Inszenierung stärker im Vordergrund als die Vermittlung fundierter Börsenkenntnisse. Viele Aussagen wirken so formuliert, dass sie im Nachhinein nahezu immer als richtig ausgelegt werden können. Dadurch entsteht weniger der Eindruck einer klaren fachlichen Position als vielmehr einer Absicherung gegen jede mögliche Kritik.
Inhaltlich erkenne ich nur selten Analysen oder Einschätzungen, die durch besondere Fachkompetenz überzeugen. Stattdessen scheinen provokante Aussagen oft dazu zu dienen, Aufmerksamkeit und Reichweite zu erzeugen. Das ist zwar ein verbreitetes Phänomen in sozialen Medien, trägt jedoch wenig zu einer sachlichen und konstruktiven Diskussion über Börsen- und Anlagethemen bei. Schade, denn gerade in diesem Bereich wären fundierte und nachvollziehbare Beiträge deutlich wertvoller.
Unser Depot-Erbe ist wieder auf Sendung. Mit der Überzeugung eines Börsengurus erklärt er der Welt die Finanzmärkte, obwohl seine Kenntnisse über respektvolle Diskussionen ungefähr die Marktkapitalisierung eines insolventen Nebenwerts haben. Viel Meinung, wenig Fundament – ein klassischer Hype-Wert.
Du merkst wirklich nicht mehr, wie überflüssig du hier bist. Deine Beiträge sind wie Gebühren bei einem schlechten Broker: ständig vorhanden, aber niemand hat einen echten Nutzen davon.