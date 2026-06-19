Aktie auf Jahreshoch

Bereits Mitte Mai gelang der Commerzbank-Aktie nach einer fast einjährigen Konsolidierungsphase der Ausbruch nach oben. In der Folge stieg der Kurs Anfang Juni bis auf 38,17 Euro. Die zwischenzeitliche Konsolidierung der vergangenen zwei Wochen wurde am Mittwoch deutlich beendet. Nun fehlt lediglich ein Anstieg über das bisherige Jahreshoch, um aus charttechnischer Sicht eine neue Rallye einzuleiten.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält die Aktie durch die laufenden Übernahmespekulationen. Im Ringen um die Commerzbank könnte die UniCredit ihr Angebot möglicherweise noch ausweiten. Dies sorgt bei Anlegern für zusätzliche Fantasie und könnte den Kurs weiter unterstützen.

In diesem Fall rücken zunächst Kursziele bei 40,51 Euro und darüber hinaus bei 47,59 Euro in den Fokus. Diese Marken könnten insbesondere für Anleger mit mittelfristigem Anlagehorizont interessant sein.

Nach unten gilt die Aktie im Bereich von 36,43 Euro sowie am knapp darunter verlaufenden EMA 50 (blaue Linie) als vergleichsweise gut abgesichert. Erst ein Rückfall unter 34,20 Euro würde Zweifel am jüngsten Ausbruch aufkommen lassen. In diesem Szenario wären weitere Kursrückgänge bis 32,43 Euro beziehungsweise 30,89 Euro möglich.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 38,38 Euro

Kursziele : 40,51 und 47,59 Euro

Renditechance via DN1V92 : 315 Prozent

Anlagehorizont : 4 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Commerzbank AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1V92 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,76 - 2,88 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 35,4503 Euro Basiswert: Commerzbank AG KO-Schwelle: 35,4503 Euro akt. Kurs Basiswert: 38,38 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 47,59 Euro Hebel: 13,27 Kurschance: + 315 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU10XN Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,37 - 3,49 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 41,5101 Euro Basiswert: Commerzbank AG KO-Schwelle: 41,5101 Euro akt. Kurs Basiswert: 38,38 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,93 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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