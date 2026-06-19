Rounding-Bottom lädt zum Kauf ein

Anfang März hatte die Aktie eine längere Seitwärtsphase zwischen 347,30 und 395,80 Euro nach unten verlassen und damit ein Verkaufssignal ausgelöst. In der Folge fiel der Kurs bis Mitte Mai auf 265,20 Euro. Seitdem hat sich die Aktie jedoch deutlich erholt und nähert sich nun der früheren Unterstützungsmarke bei 347,50 Euro.

Auch aus charttechnischer Sicht hat sich das Bild zuletzt deutlich verbessert. Obwohl zuvor ein wichtiger Aufwärtstrend gebrochen wurde, deuten mehrere Signale inzwischen auf eine mögliche Trendwende hin. Die vergleichsweise starke Kursentwicklung der Aktie spricht dafür, dass Investoren wieder verstärkt Vertrauen in das Unternehmen fassen.

Gelingt ein nachhaltiger Anstieg über dieses Niveau, könnte die Aktie in ihren früheren Aufwärtstrend zurückkehren. Gleichzeitig würde damit eine sogenannte Bodenbildung der vergangenen Wochen bestätigt. In diesem Fall könnten Kursziele bei 395,80 Euro und darüber hinaus bei 421,80 Euro in den Fokus rücken.

Kurzfristige Rücksetzer bis auf 320,00 Euro würden das positive Gesamtbild noch nicht gefährden. Erst bei Kursen darunter könnte sich die Situation wieder verschlechtern. Dann wären weitere Rückgänge bis 290,70 Euro sowie auf die bisherigen Jahrestiefs bei 265,20 Euro möglich.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 348,00 Euro

Kursziele : 395,80 und 421,80 Euro

Renditechance via DN2LGM : 170 Prozent

Anlagehorizont : 4 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

MTU Aero Engines AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN2LGM Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,10 - 4,34 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 299,9904 Euro Basiswert: MTU Aero Engines AG KO-Schwelle: 299,9904 Euro akt. Kurs Basiswert: 341,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 421,80 Euro Hebel: 7,86 Kurschance: + 170 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8N5W Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,17 - 4,41 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 382,4472 Euro Basiswert: MTU Aero Engines AG KO-Schwelle: 382,4472 Euro akt. Kurs Basiswert: 341,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,73 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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