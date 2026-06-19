Silber crasht auf 63,92 USD

-2,74 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,08 % 1 Monat -18,26 % 3 Monate -15,68 % 1 Jahr +72,76 %

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 63,92. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 37,00249USD. Heute, bei 63,92USD, wäre daraus ein Vermögen von 1.727,56USD geworden – ein Plus von +72,76 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum dominiert derzeit eine überwiegend bearish bis neutral Sicht auf Silber. Technisch gilt die 200-Tage-Linie oft als Widerstand; ein Retest/Gap-Close wird diskutiert. Bodenziele um 63 USD werden erwähnt; tieferes Potenzial 60–55 USD ist möglich. Morning Star/Inverted Hammer werden als Warnsignale gesehen. 14-Tage-Entwicklung tendenziell rückläufig; Notenbank-Entscheidungen könnten Trend bestimmen.