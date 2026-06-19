Silberpreis
Silber crasht auf 63,92 USD
Verkaufsdruck bei Silber: Kurs sinkt deutlich auf 63,92 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,08 %
|1 Monat
|-18,26 %
|3 Monate
|-15,68 %
|1 Jahr
|+72,76 %
Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 37,00249USD. Heute, bei 63,92USD, wäre daraus ein Vermögen von 1.727,56USD geworden – ein Plus von +72,76 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert derzeit eine überwiegend bearish bis neutral Sicht auf Silber. Technisch gilt die 200-Tage-Linie oft als Widerstand; ein Retest/Gap-Close wird diskutiert. Bodenziele um 63 USD werden erwähnt; tieferes Potenzial 60–55 USD ist möglich. Morning Star/Inverted Hammer werden als Warnsignale gesehen. 14-Tage-Entwicklung tendenziell rückläufig; Notenbank-Entscheidungen könnten Trend bestimmen.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|335,30EUR
|-0,40 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|116,62EUR
|-1,24 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|232,68EUR
|-2,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|328,14EUR
|-2,63 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|87,66EUR
|-1,52 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|535,10EUR
|-1,72 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|347,38EUR
|-1,27 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|71,20EUR
|-0,57 %
|Long
|1
|0,00
|116,24EUR
|-1,62 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,806EUR
|+0,28 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.