🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Ölpreis

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölmarkt mit Rally: Brent steigt +1,17 % auf 80,16 USD

    Der Brent-Ölpreis legt um +1,17 % zu und steigt auf 80,16 USD. Eine starke Nachfrage sorgt für spürbaren Rückenwind am Ölmarkt.

    Ölpreis - Ölmarkt mit Rally: Brent steigt +1,17 % auf 80,16 USD
    Foto: Jan Woitas - dpa
    Der Brent-Ölpreis befindet sich klar im Aufwärtsmodus und steigt um +1,17 % auf 80,16USD. Anleger reagieren auf positive Signale aus dem Markt, während der Ölpreis neue kurzfristige Hochs ansteuert.

    Öl (Brent) Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,17 %
    1 Monat -27,46 %
    3 Monate -29,32 %
    1 Jahr +4,00 %

    Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 10.000USD in Öl (Brent) angelegt hat, zahlte damals 73,71488USD. Heute, bei 80,16USD, wäre daraus ein Vermögen von 10.874,3USD geworden – ein Plus von +8,74 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Öl (Brent)

    wallstreetONLINE zeigt gemischtes Brent-Sentiment: Bullische 200$-Aussagen (Beitrag 3) treffen auf Extrema um 150$ (Beitrag 13) und 80$ (Beitrag 12). Geopolitische Spannungen um Hormus/Iran sowie US-Export-Argumente werden als relevante Treiber genannt. Kurs-Pfade werden breit diskutiert, 14-Tage-Trend bleibt unklare Richtung; insgesamt volatile Sicht ohne klares Signal.

    Zur Öl (Brent) Diskussion

    Informationen zu Öl (Brent)

    Der Brent-Ölpreis reagiert sensibel auf globale Konjunkturzyklen und makroökonomische Entwicklungen. Steigt die wirtschaftliche Aktivität, erhöht sich in der Regel auch die Nachfrage nach Rohöl, was preistreibend wirkt. Umgekehrt können Rezessionsängste oder eine schwächere Industrienachfrage den Ölpreis unter Druck setzen. Hinzu kommen geopolitische Faktoren wie Konflikte in Förderregionen, Sanktionen oder politische Spannungen, die das Angebot unsicher machen und Risikoprämien im Preis erzeugen. Fördermengen großer Produzenten, aber auch strategische Reserven und politische Eingriffe, beeinflussen das Marktgleichgewicht. Brent-Öl gilt daher nicht nur als Rohstoff, sondern auch als sensibler Indikator für die globale Wirtschaftslage.

    Ob ein Investment in Öl (Brent) sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Öl (Brent) berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Öl (Brent)-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Öl (Brent)

    +1,58 %
    -10,17 %
    -27,46 %
    -29,32 %
    +4,00 %
    +5,44 %
    +8,74 %
    +61,32 %
    +26,01 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreis Ölmarkt mit Rally: Brent steigt +1,17 % auf 80,16 USD Der Brent-Ölpreis legt um +1,17 % zu und steigt auf 80,16 USD. Eine starke Nachfrage sorgt für spürbaren Rückenwind am Ölmarkt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     