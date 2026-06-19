Asien-Börsen rutschen ins Minus, DAX hat 25.000er-Marke im Visier

Der heutige Freitag steht ganz im Zeichen des sogenannten Hexensabbats . Da heute Optionen und Futures auf Indizes sowie Einzelaktien auslaufen, ist an den Märkten traditionell mit unvorhersehbaren Kursschwankungen und technischer Volatilität zu rechnen. Institutionelle Investoren müssen ihre Positionen glattstellen oder rollen, was die Kurse rund um die Haupthandelszeiten stark bewegen kann.

An den europäischen Handelsplätzen zeichnet sich ein nervöser Wochenausklang ab. Der DAX zeigt sich vorbörslich ausgesprochen volatil. Während erste Indikationen den Leitindex noch leicht im Plus bei über 25.020 Punkten sahen, drehte der Eurex DAX-Future im frühen Handel leicht ins Minus und verlor 91 Punkte auf 24.941 Zähler. Das bisherige Tageshoch lag bei 25.045 Punkten, während das Tief genau den aktuellen Stand (07:45 Uhr) widerspiegelt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die asiatischen Börsen fielen in der zweiten Handelshälfte ins Minus zurück, nachdem Zweifel an der Haltbarkeit des USA-Iran-Abkommens aufkamen. Der japanische Nikkei 225 verlor 0,6 Prozent, nachdem er zuvor im Frühhandel noch ein weiteres Rekordhoch markiert hatte. Südkoreas Kospi gab um 1,58 Prozent nach. Trotz dieses Rücksetzers glänzte der südkoreanische Chiphersteller SK Hynix mit einem Kursplus von über sieben Prozent nach der Vorstellung neuer KI-Speicherchips.

Die Börsen in China, Hongkong und Taiwan blieben wegen des Drachenbootfestes geschlossen, was der Region spürbar Liquidität entzog. Die allgemeine Stimmung wurde zudem durch eine MSCI-Warnung bezüglich mangelnder Markttransparenz in Indonesien belastet, woraufhin der Jakarta Composite Index seine frühen Gewinne abgab.

Auf der Unternehmensseite stehen internationale Schwergewichte im Fokus. Amazon verhandelt derzeit über den Verkauf eigener KI-Chips an fremde Rechenzentren, um der Dominanz von Nvidia entgegenzuwirken. SpaceX bereitet nach dem Rekord-IPO eine Anleiheplatzierung vor, während die Aktie den zweiten Tag in Folge nachgab. Intel konnte dagegen an der Wall Street um zehn Prozent zulegen, nachdem eine Kooperation mit Apple für die US-Chipproduktion bekannt wurde.

Die Vorgaben aus den USA sind durch den dortigen Feiertag geprägt. Aufgrund des "Juneteenth"-Feiertags ruhte am Donnerstag der Kassa-Handel in New York und auch die Anleihemärkte in Asien blieben geschlossen. In den verkürzten Sitzungen zuvor schloss die Wall Street jedoch freundlich, wobei der S&P 500 um gut ein Prozent auf 7.500,58 Zähler zulegte. Im Hintergrund sorgt jedoch die US-Notenbank Fed für Verunsicherung. Neun von 19 Notenbankern signalisierten unter dem neuen Chef Kevin Warsh die Bereitschaft für weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr, was die Renditen der zweijährigen US-Staatsanleihen steigen ließ. Die US-Futures notierten am Freitagmorgen entsprechend leicht im Minus.

Am Rohstoffmarkt verlor die Talfahrt der Ölpreise etwas an Schwung. Der August-Kontrakt für die Nordseesorte Brent fiel minimal auf 79,49 US-Dollar und verzeichnet auf Wochensicht ein Minus von rund neun Prozent. Auslöser ist das vorläufige 60-Tage-Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran, wodurch die Blockade der Straße von Hormuz aufgehoben wurde. US-Vizepräsident JD Vance erklärte, dass bereits Tanker mit über 12 Millionen Barrel die Meerenge sicher passiert hätten.

Der starke US-Dollar und die falkenhafte Fed-Haltung belasteten zeitgleich die Edelmetalle. Spot-Gold sank um 2,0 Prozent auf 4.125 US-Dollar pro Unze, während Goldman Sachs seine Jahresendprognose drastisch senkte. Der Gold-Terminkontrakt büßte 2,3 Prozent ein. Silber sackte an der Comex um 4,0 Prozent ein auf 64,12 US-Dollar. Am Devisenmarkt legte der Greenback spürbar zu und drückte den japanischen Yen auf ein dramatisches Tief von über 161,80 Yen je Dollar, was Spekulationen über eine baldige Intervention der japanischen Notenbank anheizt. Der Krypto-Markt mit dem Bitcoin zeigt sich im Zuge der allgemeinen Risikoaversion vor dem Wochenende ebenfalls leicht konsolidierend.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!