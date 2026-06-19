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    Zweifel an Iran-Deal

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    DAX startet fester – Öl steigt über 80 US-Dollar, Gold sackt ab

    Der DAX kämpft am Freitag mit der 25.000-Punkte-Marke. Die asiatischen Börsen fallen klar zurück. Gold und Silber verbilligen sich deutlich.

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    Zweifel an Iran-Deal - DAX startet fester – Öl steigt über 80 US-Dollar, Gold sackt ab
    Foto: Andreas Arnold/dpa

    An den europäischen Handelsplätzen zeichnet sich im frühen Handel kein einheitliches Bild ab. Dem DAX gelang es, seine vorbörslichen Verluste wieder aufzuholen. Er startete 0,3 Prozent fester bei 25.075 Punkten in den Xetra-Handel (Stand 09:15 Uhr). Der Euro-Stoxx-50 büßte hingegen 0,2 Prozent ein.

    Größte DAX-Gewinner waren Rheinmetall und Infineon, während Volkswagen das Schlusslicht im Leitindex bildete. Investoren haben Zweifel am Erfolg des neuen Retrukturierungsplan von Konzernchef Oliver Blume. Der heutige Freitag steht ganz im Zeichen des sogenannten Hexensabbats. Da heute Optionen und Futures auf Indizes sowie Einzelaktien auslaufen, ist an den Märkten traditionell mit unvorhersehbaren Kursschwankungen und technischer Volatilität zu rechnen. Institutionelle Investoren müssen ihre Positionen glattstellen oder rollen, was die Kurse rund um die Haupthandelszeiten stark bewegen kann.

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    Die asiatischen Börsen zeigten sich volatil, nachdem Zweifel an der Haltbarkeit des USA-Iran-Abkommens aufkamen. Der japanische Nikkei 225 schloss 0,3 Prozent höher, nachdem er zuvor im Frühhandel noch ein weiteres Rekordhoch markiert hatte. Südkoreas Kospi gab um 0,1 Prozent nach. Trotz dieses Rücksetzers glänzte der südkoreanische Chiphersteller SK Hynix mit einem Kursplus von zeitweise über sieben Prozent nach der Vorstellung neuer KI-Speicherchips. Der ASX 200 in Australien büßte 0,9 Prozent ein.

    Die Börsen in China, Hongkong und Taiwan blieben wegen des Drachenbootfestes geschlossen, was der Region spürbar Liquidität entzog. Die allgemeine Stimmung wurde zudem durch eine MSCI-Warnung bezüglich mangelnder Markttransparenz in Indonesien belastet, woraufhin der Jakarta Composite Index seine Gewinne abgab.

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    Auf der Unternehmensseite stehen internationale Schwergewichte im Fokus. Amazon verhandelt derzeit über den Verkauf eigener KI-Chips an fremde Rechenzentren, um der Dominanz von Nvidia entgegenzuwirken. SpaceX bereitet nach dem Rekord-IPO eine Anleiheplatzierung vor, während die Aktie den zweiten Tag in Folge nachgab. Intel konnte dagegen an der Wall Street um zehn Prozent zulegen, nachdem eine Kooperation mit Apple für die US-Chipproduktion bekannt wurde.

    Die Vorgaben aus den USA sind durch den dortigen Feiertag geprägt. Aufgrund des "Juneteenth"-Feiertags ruhte am Donnerstag der Kassa-Handel in New York und auch die Anleihemärkte in Asien blieben geschlossen. In den verkürzten Sitzungen zuvor schloss die Wall Street jedoch freundlich, wobei der S&P 500 um gut ein Prozent auf 7.500,58 Zähler zulegte. Im Hintergrund sorgt jedoch die US-Notenbank Fed für Verunsicherung. Neun von 19 Notenbankern signalisierten unter dem neuen Chef Kevin Warsh die Bereitschaft für weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr, was die Renditen der zweijährigen US-Staatsanleihen steigen ließ. Die US-Futures notierten am Freitagmorgen entsprechend leicht im Minus.

    Am Rohstoffmarkt zogen die Ölpreise wieder an. Der August-Kontrakt für die Nordseesorte Brent stieg um 0,4 Prozent auf 80,17 US-Dollar und verzeichnet auf Wochensicht ein Minus von rund neun Prozent. US-Vizepräsident JD Vance erklärte, dass bereits Tanker mit über 12 Millionen Barrel die Meerenge sicher passiert hätten. Gleichzeitig sagte er seine Reise nach Genf ab, wo heute eigentlich Gespräche mit dem Iran stattfinden sollten. Das löste Zweifel aus, ob die 60-tägigen diplomatischen Bemühungen zwischen den USA und dem Iran zu einem Atomabkommen und einem dauerhafteren Friedensabkommen führen könnten.

    Der starke US-Dollar und die falkenhafte Fed-Haltung belasteten zeitgleich die Edelmetalle. Spot-Gold sank um 1,4 Prozent auf 4.152 US-Dollar pro Unze, während Goldman Sachs seine Jahresendprognose drastisch senkte. Der Gold-Terminkontrakt büßte 1,7 Prozent ein. Silber sackte an der Comex um 2,2 Prozent ein auf 64,12 US-Dollar. Am Devisenmarkt legte der Greenback spürbar zu und drückte den japanischen Yen auf ein dramatisches Tief von über 161,80 Yen je Dollar, was Spekulationen über eine baldige Intervention der japanischen Notenbank anheizt. Der Krypto-Markt mit dem Bitcoin zeigt sich im Zuge der allgemeinen Risikoaversion vor dem Wochenende ebenfalls leicht konsolidierend und verlor 0,4 Prozent auf 62.549 US-Dollar.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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