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    Premier Starmer gratuliert Parteirivalen Burnham zu Wahlsieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Starmer gratuliert Burnham knapp und lobt Hoffnung
    • Burnham gewinnt Makerfield und kann Wahl erzwingen
    • Burnham erhielt 24.927 Stimmen 10.000 mehr als Gegner
    Premier Starmer gratuliert Parteirivalen Burnham zu Wahlsieg
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LONDON (dpa-AFX) - Mit erst einmal nur knappen Worten hat der britische Premierminister Keir Starmer seinem innerparteilichen Rivalen Andy Burnham zum Wahlsieg gratuliert. Die Wähler hätten sich für "Hoffnung und Optimismus" und nicht für "Spaltung und Hass" entschieden, schrieb der kriselnde Premier in einem Beitrag auf der Plattform X.

    Burnham hat in der Nacht den vakanten Parlamentssitz des Bezirks Makerfield gewonnen. Als "MP" (Member of Parliament) kann er nun den Premierminister in eine Führungswahl zwingen - und mit dem Rückhalt der Regierungspartei Labour ablösen. Starmer steht damit nun massiv unter Druck.

    Burnham holte in dem kleinen Wahlkreis, der normalerweise wenig mit der großen Politik in Westminster zu tun hat, 24.927 Stimmen und damit knapp 10.000 Stimmen mehr als der Kandidat der rechtspopulistischen Partei Reform UK, Robert Kenyon (15.696). Sein Sieg könnte der "Wendepunkt" sein, sagte Burnham in seiner Rede am frühen Morgen./pba/DP/jha






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    Premier Starmer gratuliert Parteirivalen Burnham zu Wahlsieg Mit erst einmal nur knappen Worten hat der britische Premierminister Keir Starmer seinem innerparteilichen Rivalen Andy Burnham zum Wahlsieg gratuliert. Die Wähler hätten sich für "Hoffnung und Optimismus" und nicht für "Spaltung und Hass" …
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