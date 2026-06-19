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    MERACH startet den Countdown zum Amazon Prime Day 2026

    FRANKFURT AM MAIN, 19. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Vom 23. bis 26. Juni 2026 öffnet der Amazon Prime Day seine Tore. MERACH macht das Event zu einem großen Sportfestival. Während die Weltmeisterschaft die Deutschen begeistert, bring Merach diese Energie ins Wohnzimmer – und motiviert furs eigene Training von zuhause mit tollen Angeboten!

    Merach prime day must-haves

    In diesem WM-Sportsommer geben die deutschen Nationalspieler wie Nico Schlotterbeck, Florian Wirtz oder Jamal Musiala auf dem Platz alles. Davon schneiden wir uns doch gern eine Scheibe ab – mit tollen Geräten für ein aktives Leben und sportlichen Innovationen zu exklusiven Konditionen. 

    Unsere sechs Highlights für Ihr Sommer Workout zum Amazon Prime Day:

    Pure Leidenschaft – Stadion Atmosphäre auf dem Bike

    MERACH S26 Heimtrainer bringt die Dynamik der WM Matches nach Hause. Mit einem 15,6 Zoll Farbbildschirm und der MERACH App erleben Sie packende Live Workouts – ideal für eine intensive Session in der Halbzeitpause.

    Prime Day Preis: €499,99 (29% Rabatt)

    Sanftes Plätschern – Entspannung beim Wasserrudern

    MERACH R28 Wasserrudergerät sorgt nach einem nervenaufreibenden Spiel für Erholung. Aus edlem Gummibaumholz gefertigt, bringt der meditative Klang des Wassers Wellness in den Alltag. Dank des 180° Klappdesigns ist es danach sofort verstaut.

    Prime Day Preis: €313,49 (15% Rabatt)

    Training in Stille – Magnetrudern im Flüstermodus

    MERACH R15 Magnet Rudergerät steht für weitestgehende Geräuschlosigkeit im Home Gym. Mit 16 Magnet Widerstandsstufen bietet es auch Nutzern bis 158 kg ein ergonomisches, stabiles Training und moderne Konnektivität – ideal, wenn die Familie bereits schläft.

    Prime Day Preis: €229,99 (15% Rabatt)

    Grüner Sport – Umweltbewusstes Datentraining

    MERACH Q1S Magnet Rudergerät verbindet nachhaltige Materialien mit wissenschaftlicher Fitness. Das umweltbewusste System läuft flüsterleise und bietet dank Bluetooth Anbindung eine smarte, datengestützte Analyse des Ganzkörpertrainings.

    Prime Day Preis: €170,01 (10% Rabatt)

    Kühle Frische – Laufband Training ohne Sommerhitze

    MERACH T12 Laufband bietet effektives Training ohne die drückende Hitze. Dank 15 % automatischer Steigung und Profi Dämpfung simulieren Sie Bergabenteuer im klimatisierten Raum direkt vor dem Fernseher.

    Prime Day Preis: €388,99 (17% Rabatt)

    Tiefgehende Gesundheit – Aktivierung gegen viszerales Fett

    MERACH 2398 Kompakte Vibrationsplatte fokussiert sich auf die gezielte Reduktion von ungesundem viszeralem Fett. Sie setzt auf Tiefenstimulation der Muskeln, ist flüsterleise und lässt sich perfekt in die tägliche Routine integrieren.

    Prime Day Preis: €89,99 (10% Rabatt)

    Der Anpfiff naht! Wir laden Sie herzlich ein, Ihre Favoriten schon jetzt auf Amazon in den Einkaufswagen zu legen, um pünktlich zum Amazon Prime Day vom 23. bis 26. Juni 2026 perfekt vorbereitet zu sein.

    Mehr unter: merachfit.de. 

    Merach logo

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