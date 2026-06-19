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    BERENBERG stuft Suss MicroTec auf 'Buy'

    BERENBERG stuft Suss MicroTec auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Suss Microtec von 92 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der starken Kursrally habe der Markt die weiter anziehende Dynamik in den Endmärkten des Anlagenbauers für die Chipbranche noch nicht gänzlich honoriert, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Donnerstag. Zudem seien die Aktien gegenüber jenen der Konkurrenz immer noch günstig./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 102,4EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Amelie Dueckelmann-Dublany
    Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 125
    Kursziel alt: 92
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




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