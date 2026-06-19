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    Mensch oder Maschine

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    Rheinmetall-Chef zieht die rote Linie: KI darf nie den Abzug übernehmen

    Autonome Waffensysteme werden leistungsfähiger. Rheinmetall-CEO Armin Papperger pocht auf den Menschen als letzte Instanz – und fordert Regeln wie bei Atomwaffen.

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    Mensch oder Maschine - Rheinmetall-Chef zieht die rote Linie: KI darf nie den Abzug übernehmen
    Foto: Oliver Berg - dpa

    Die Rüstungsbranche steht vor einem technologischen Sprung, der die Kriegsführung grundlegend verändern könnte. Auf der Rüstungsmesse Eurosatory bei Paris präsentierten Hersteller wie Rheinmetall, Renk, Milrem Robotics, Otokar und General Dynamics autonome Militärfahrzeuge, die ohne Fahrer über das Gefechtsfeld fahren, Minen räumen, Nachschub liefern oder Verwundete bergen können. Manche dieser sogenannten Unmanned Ground Vehicles sind bereits bewaffnet, etwa mit Bordkanonen, Maschinengewehren, Granatwerfern oder Raketenwerfern. Der Krieg in der Ukraine hat diesen Trend zusätzlich beschleunigt, weil dort neben Drohnen in der Luft zunehmend auch unbemannte Bodensysteme eingesetzt werden.

    Rheinmetall-Chef Armin Papperger sieht autonome Systeme laut Fränkischem Tag als wichtige Ergänzung für künftige Armeen. "Wir haben einen schnellen Fortschritt und werden in den nächsten Jahren sehen, dass eine Kombination aus Fahrzeugen mit und ohne Menschen die Lösung sein wird", sagte er. Der zentrale Vorteil aus seiner Sicht: "Man setzt nicht Menschenleben aufs Spiel, sondern Material." Rheinmetall entwickelt unter anderem autonome Minenräumfahrzeuge und den Mission Master, der mit Kameras und Sensoren ausgerüstet ist und Truppen an der Front unterstützen soll.

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    Auch Renk treibt die Entwicklung voran. Der Augsburger Antriebsspezialist stellte mit Patria ein schweres unbemanntes Kettenfahrzeug vor, das deutlich leistungsfähiger sein soll als viele bisherige Modelle. Renk-Manager Michael Masur verweist darauf, dass viele heutige Systeme nur kurze Einsatzzeiten hätten. Das neue Konzeptfahrzeug mit Dieselmotor könne dagegen je nach Nutzlast 500 bis 1.000 Kilometer zurücklegen und bis zu 80 Kilometer pro Stunde erreichen. Wegen der Personalknappheit in Nato-Armeen werde Automatisierung zunehmend naheliegend, auch wenn der reguläre Einsatz großer autonomer Landsysteme noch Zeit brauche.

    Gerade deshalb wächst die ethische Brisanz. Gegenüber der dpa mahnte Papperger globale Regeln für den Einsatz Künstlicher Intelligenz in Waffensystemen an. "Technologisch wird in den nächsten zehn Jahren sehr viel möglich sein - das geht exponentiell nach oben", sagte er. Rheinmetall stelle jedoch kein System her, bei dem eine Maschine allein über Gewaltanwendung entscheide. "Wir stellen kein einziges System her, bei dem nicht der Mensch die finale Entscheidung trifft", betonte Papperger. Das sei Rheinmetalls "ethischer Ansatz als Firma: Es gibt immer den "Human in the Loop", der Mensch trifft die finale Entscheidung."

    Papperger fordert deshalb globale Regeln, ähnlich wie bei Atomwaffen, "wo man eben sagt, hier sind die Grenzen". Diese Entscheidung könne weder ein Unternehmen noch ein Einzelner treffen, sondern müsse über einen Ethikrat oder eine UN-Resolution geregelt werden. Auch Friedensaktivisten sehen hier dringenden Handlungsbedarf. Marius Pletsch von der Deutschen Friedensgesellschaft warnt, dass der Verweis auf Minenräumung oder Verwundetenbergung eine "Beruhigungspille für die öffentliche Debatte" sein könne. Die zentrale Frage bleibt damit: Wie weit darf Autonomie im Krieg gehen, bevor Maschinen über Leben und Tod entscheiden?

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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