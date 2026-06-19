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    Mutares übernimmt Synthomer a.s. – Ausbau im Chemicals & Materials-Bereich

    Mit dem geplanten Erwerb von Synthomer a.s. setzt Mutares einen wichtigen strategischen Schritt zur Stärkung seines Chemie- und Materialsegments.

    Mutares übernimmt Synthomer a.s. – Ausbau im Chemicals & Materials-Bereich
    Foto: adobe.stock.com
    • Mutares hat eine Vereinbarung zum Erwerb der Synthomer a.s. (Carve-out von Synthomer plc) unterzeichnet.
    • Synthomer a.s. ist ein führender europäischer Hersteller und Anbieter hochwertiger Acrylatlösungen (Acrylsäuren, Acrylester) mit integriertem Produktportfolio und flexibler Produktion.
    • Carve-out-Umsatz 2025: rund EUR 110 Mio.; Beschäftigte: etwa 300.
    • Vollzug der Transaktion wird Ende des 3. Quartals 2026 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen.
    • Die Übernahme ist eine strategische Plattforminvestition zur Stärkung des Segments Chemicals & Materials und entspricht Mutare­s’ Buy-&-Improve-Strategie.
    • Mutares sieht erhebliches operatives und kommerzielles Optimierungspotenzial sowie einen klaren Weg zu profitablem Wachstum und signifikanten Wertsteigerungen/Exits.

    Der nächste wichtige Termin, Ordentliche Hauptversammlung 2026, bei mutares ist am 03.07.2026.

    Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,32 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.323,30PKT (-0,23 %).


    mutares

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    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65
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