Norwegische Wasser- und Energiebehörde wählt ICEYE für die Bereitstellung landesweiter Satellitenüberwachungskapazitäten aus

ESPOO, Finnland, 19. Juni 2026 /PRNewswire/ -- ICEYE, der weltweit führende Anbieter von staatlichen Fernerkundungsdaten, gab heute bekannt, dass die norwegische Behörde für Wasserressourcen und Energie (NVE) ICEYE mit der Bereitstellung eines landesweiten, satellitengestützten Hochwasserüberwachungsdienstes beauftragt hat. Dieser soll die Gefahrenkartierung stärken, die Notfallmaßnahmen verbessern und das Lagebewusstsein bei Unwettern auf dem norwegischen Festland und auf Spitzbergen erhöhen.

Satellitendaten ermöglichen eine verbesserte Kartierung von Hochwassergefahren und eine schnellere Notfallreaktion, da in ganz Norwegen nahezu in Echtzeit Einblicke in die Hochwassersituation gewonnen werden können.

Der im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens vergebene Auftrag wird NVE mit Hochwasserinformationen nahezu in Echtzeit versorgen, die auf der fortschrittlichen SAR-Satellitenkonstellation und den Analysefunktionen von ICEYE basieren. Der Dienst wird der Behörde dabei helfen, Hochwasserereignisse besser zu überwachen und zu dokumentieren, die Auswirkungen zu bewerten und die Entscheidungsfindung vor, während und nach Unwettern zu unterstützen.

Das Projekt wurde im Februar 2026 offiziell eingeleitet und hat eine Laufzeit von einem Jahr, mit der Option, die Vereinbarung um weitere zwei Jahre zu verlängern. Die NVE hat zudem angekündigt, dass sie eine Zusammenarbeit im Bereich des Datenaustauschs mit anderen norwegischen Behörden und Kommunen ermöglichen wird, sobald Ergebnisse vorliegen. Dieser Vertrag umfasst die Einarbeitung, die operative Umsetzung sowie die kontinuierliche Verbesserung der Dienstleistungen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird ICEYE zwei sich ergänzende Funktionen bereitstellen. Flood Rapid Impact (FRI) liefert während aktiver Hochwasserereignisse bis zu alle sechs Stunden automatische Aktualisierungen zum Ausmaß des Hochwassers, während Flood Insights (FI) detaillierte Analysen, einschließlich Wassertiefen- und Auswirkungsbewertungen, bereitstellt, die während der gesamten Dauer eines Ereignisses alle 24 Stunden aktualisiert werden. Zusammen liefern diese Dienste der NVE sowohl während als auch nach schweren Unwettern zeitnahe und umsetzbare Informationen.