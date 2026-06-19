JEFFERIES stuft AIXTRON auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 55,30 auf 73,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausbau der Kapazitäten in den Bereichen Optoelektronik und Galliumnitrid-Halbleitern für die Optik und Stromversorgung von Rechenzentren biete ein attraktives mehrjähriges Investitionspotenzial, schrieb Om Bakhda in einer Einschätzung vom Donnerstag. Die kurzfristige Auftragsdynamik bei Indiumphosphid-Halbleitern in Verbindung mit der erwarteten Trendwende bei Galliumnitrid-Halbleitern sollte die Aktie weiterhin stützen. Der Experte sieht sich mit seinen Schätzungen für Umsatz und Gewinn (EPS) des Chipindustrie-Ausrüsters im Jahr 2028 um 8 beziehungsweise 16 Prozent über den Konsensprognosen./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 12:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 59,38EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Om Bakhda

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 73,00

Kursziel alt: 55,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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